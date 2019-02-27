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Барнаульца обвиняют в нескольких изнасилованиях 13-летней девочки

, ИА "Амител"
Горожанин познакомился со школьницей в социальной сети и совратил ее
26-летнего жителя Барнаула обвиняют в изнасиловании 13-летней школьницы / Фото: altai-krai.sledcom.ru

26-летнего жителя Барнаула обвиняют в изнасиловании 13-летней школьницы / Фото: altai-krai.sledcom.ru

26-летнего жителя Барнаула обвиняют в изнасиловании 13-летней школьницы, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Обвиняемый в мае 2018 года познакомился с юной жительницей Новоалтайска в одной из социальных сетей.

После тесного общения горожанин предложил ей встретиться. Девочка согласилась.

Как установлено следствием, на первой же встрече парень изнасиловал ее. Однако потерпевшая не только не прекратила общение, но и после этого еще несколько раз встретилась с этим знакомым и в каждую из встреч сексуальное насилие повторялось.

Также барнаулец отправлял малолетней интимные фотографии, вынуждая девочку отправлять ему в ответ свои порнографические фото.

Обвиняемый вину признал частично, утверждая, что половой контакт осуществлялся по обоюдному согласию.

Однако следователи собрали доказательства, опровергающие эту версию. Они настаивают, что девочка только из чувства стыда и страха не обратилась самостоятельно в правоохранительные органы.

Новоалтайский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела. Молодому человеку предъявлено обвинение по п. "б" ч. 4  ст. 131 УК РФ ("Изнасилование с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста") и ч. 2 ст. 135 УК РФ ("Развратные действия в отношении лица, не достигшего 14 лет").

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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