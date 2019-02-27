За неделю в Новосибирске заболели корью 52 человека, сообщили в Минздраве Новосибирской области.

Все горожане с таким диагнозом госпитализированы в медицинские учреждения.

В ведомстве уточнили, что по состоянию на 27 февраля новых очагов инфекции в городе не выявлено.

Ситуация находится на тщательном контроле медиков. Они отслеживают всех людей, которые контактировали с инфицированными.

Таким лицам предлагают пройти вакцинацию от опасного заболевания.

"Прививки для населения проводятся бесплатно в амбулаторно-поликлинических учреждениях по месту жительства, учебы, работы", – подчеркнул министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Напомним, абсолютное большинство из заболевших входили в общину христиан-баптистов, которые собирались для службы в церкви на Севастопольской, 50 и сознательно отказывались от прививок.