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Над Кашмиром за сутки сбили уже четыре военных самолета

, ИА "Амител"
МИД Индии и Пакистана обвиняют друг друга в нарушении воздушного пространства
За сутки с 27 по 28 февраля Индия и Пакистан обменялись уже двумя ударами по самолетам / Фото: pixabay.com

За сутки с 27 по 28 февраля Индия и Пакистан обменялись уже двумя ударами по самолетам / Фото: pixabay.com

За сутки с 27 по 28 февраля Индия и Пакистан обменялись уже двумя ударами по самолетам, якобы нарушившим границу воздушного пространства стран над "спорным" городом Кашмиром, сообщает РИА Новости.

Сначала поздним вечером во вторник глава пресс-службы Вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур объявил о том, что пакистанская армия сбила два военных самолета индийцев над своей территорией. Двух пилотов при этом арестовали.

Затем в среду представитель МИД Индии Равиш Кумар заявил, что над Кашмиром сбит пакистанский истребитель. Правда, при этом индийская авиация потеряла один свой МиГ-21.

Таким образом общее число сбитых над спорной территорией воздушных судов достигло четырех.

Напомним, что отношения между странами обострились после теракта исламистской группировки "Джаиш-е-Мухаммад", которая 14 февраля подорвала смертника возле колонны индийской военизированной полиции.

Эти радикалы выступают за отделение Кунашира от Индии и всячески стремятся обострить ситуацию в регионе. На этот раз им это удалось.

После теракта индийские военные осуществили точечную бомбежку лагеря террористов, расположенного на территории Пакистана.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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