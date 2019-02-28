Житель Москвы погасил 150 млн рублей по алиментам после того, как ему не разрешили выехать из России в канун новогодних праздников, сообщает ТАСС со ссылкой на главного судебного пристава Москвы Сергей Замородских.

Всего же за 2018 год аналогичные меры приняты в отношении 35 тысяч москвичей, которые задолжали своим детям в общей сложности более 7 млрд рублей.

Не менее действенной мерой считается ограничение водительских прав. Ее применили против 20 тысяч должников. В результате они выплатили 444 млн рублей, уточнил глава столичного УФССП.

Напомним, что общая сумма, взысканная приставами Алтайского края в 2018 году выросла на 567 млн рублей, превысив 8 млрд 321 млн рублей. Из них 6 млрд 366 млн руб. перечислили в пользу юридических лиц и граждан.