В перечень мероприятий, назначенных президентом по итогам послания федеральному собранию, вошло и снижение ипотечной ставки, сообщается на сайте Кремля.
Владимир Путин поручил Правительству РФ совместно с Центробанком принять дополнительные меры, чтобы ставка по ипотеке достигла 8% годовых и впоследствии снижалась.
Ответственными по этому вопросу назначены премьер-министр Дмитрий Медведев и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Глава государства уточнил, что заслушает доклад по этому вопросу до 15 января 2020 года.
Далее о принятых мерах и результатах нужно будет отчитываться два раза в год – по итогам каждого полугодия.
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