Владимир Путин направил президенту Египта Абдельфаттаху Сиси телеграмму с соболезнованиями по случаю катастрофы в Каире.
Ее текст опубликован на официальном сайте Кремля.
"В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого происшествия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших", — написал президент РФ.
Напомним, после столкновения поезда с платформой центрального городского вокзала случился взрыв и последующее возгорание.
По информации египетских СМИ, в результате этого страшного ЧП погибли 28 человек и более полусотни – получили телесные повреждения различной степени тяжести.
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