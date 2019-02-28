Владимир Путин направил президенту Египта Абдельфаттаху Сиси телеграмму с соболезнованиями по случаю катастрофы в Каире.

Ее текст опубликован на официальном сайте Кремля.

"В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого происшествия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших", — написал президент РФ.

Напомним, после столкновения поезда с платформой центрального городского вокзала случился взрыв и последующее возгорание.

По информации египетских СМИ, в результате этого страшного ЧП погибли 28 человек и более полусотни – получили телесные повреждения различной степени тяжести.