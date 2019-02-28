Национальная общественная телекомпания Украины, которая официальной вела отбор участников от страны на конкурс, официально объявила о том, что в этом году никого не направит на один из престижнейших европейских музыкальных конкурсов.

Она посетовала, что ради возможности представить государство на "Евровидении" никто не захотел разорвать связи с Россией.

При этом представители телекомпании акцентировали внимание, что связи артистов с российским шоу-бизнесом – это "системная проблема музыкальной индустрии в Украине".

Они пообещали, что посвятят этому вопросу ток-шоу, форумов и обсуждений с участием ведущих экспертов, на которых предложат на законодательном уровне "урегулировать сотрудничество украинских артистов с Россией".

Напомним, призеры национального отбора – Maruv, Freedom Jazz и KAZKA – поочередно отказались выступать на "Еровидении-2019" из-за того, что для этого от них требовали разорвать любые связи с Россией и российскими ценителями их творчества.