Жюри международной выставки Mobile World Congress 2019, которая стартовала 25 февраля в Барселоне, выбрали лучший смартфон 2018 года. Об этом сообщается на официальном сайте выставки.

В состав экспертов вошли специалисты отрасли, представители мобильных операторов и журналисты.

Они присудили звание победителя 2018 года Huawei Mate 20 Pro.

Отметим, что по результатам 2017 года эту номинацию выигрывал iPhone X.

Также стоит отметить, что по версии Business Insider, Huawei Mate 20 Pro разместился на 11 месте рейтинга, а iPhone X – на седьмом.