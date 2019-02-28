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Катастрофа на вокзале в Каире случилась из-за ссоры машинистов

, ИА "Амител"
Названа причина столкновения поезда с платформой в Египте
Генеральный прокурор Египта Набиль Садек раскрыл причину страшной катастрофы в Каире / Фото: twitter.com/ATEEKSTER

Генеральный прокурор Египта Набиль Садек раскрыл причину страшной катастрофы в Каире / Фото: twitter.com/ATEEKSTER

Генеральный прокурор Египта Набиль Садек раскрыл причину страшной катастрофы на центральном железнодорожном вокзале Каира, сообщают РИА Новости.

По его словам, отправной точной к трагедии стала банальная ссора двух машинистов поездов.

Один из них покинул кабину, чтобы выяснить отношение с загородившим ему проезд другим работником железной дороги.

Второй же машинист предпочел поскорее освободить дорогу, чтобы избежать возмездия от разъяренного коллеги.

Пока импульсивный машинист пытался разобраться с "хамом", поезд набрал ход и на высокой скорости протаранил отбойник на вокзале Каира.

От удара состав сошел с рельс и опрокинулся. Затем произошел взрыв топливного бака, а за ним последовал пожар на ж/д вокзале.

По последним данным, катастрофа унесла 28 жизней. Вдвое больше людей получили травмы.

Предполагаемый виновник страшной аварии задержан. Кроме того, министр транспорта Египта подал в отставку.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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