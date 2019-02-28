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БГЭС принуждает УК и ТСЖ оформлять техпаспорта на многоэтажки

, ИА "Амител"
Для этого энергетикам приходится обращаться в суд
Фото: sever138.ru

Фото: sever138.ru

Барнаульская горэлектросеть через суд принуждает управляющие компании и ТСЖ оформлять техпаспорта на обслуживаемые ими дома. Там, где жилищники проигнорировали требования БГЭС, энергетики заказывают документы самостоятельно, а затем взыскивают убытки. С каждого дома от 10 до 45 тысяч рублей. Под "паспортную" кампанию горэлектросети уже попали более 60 барнаульских многоквартирников.

В принудительном порядке техдокументацию на 19 домов предоставила УК "Октябрьский". Положительное судебное решение принято в отношении ТСЖ "Шумакова-51". В обоих случаях судья назначил жилищникам ровно месяц на предоставление горэлектросети заверенных копий технических паспортов. Выданы они должны быть специализированными организациями, уполномоченными вести учет жилого фонда. Кроме того, суд постановил взыскать с ответчиков расходы по оплате госпошлины в размере 4 тысяч рублей. К слову, стоимость изготовления паспорта на каждый дом составляет от 5 до 30 тысяч рублей в зависимости от этажности и количества подъездов. Так же горэлектросеть оставляет за собой право потребовать через суд с ответчиков возмещения судебных расходов – по оценкам энергетиков это не менее 10 тысяч рублей.

По информации БГЭС, анализ уже полученных техпаспортов показал: управляющие компании и ТСЖ чаще всего по своему усмотрению устанавливают на дом величину площади общедомовой собственности, которая не соответствует данным в техдокументации. Это напрямую влияет на размер ОДН в квитанциях собственников. Там, где площади завышены, жилищники получают с денежных сборов дополнительную "маржу". Там, где площадь занижена, копят долги перед ресурсовиками. В частности перед Барнаульской горэлектросетью.

По словам руководителя юридического отдела БГЭС Ирины Тишиной: "Необходимо понимать, что за любую погрешность в расчетах со стороны управляющих компаний в конечном итоге заплатит собственник дома. В одном случае он переплатит за ОДН. В другом – за взысканием недополученных денежных средств БГЭС обратится в суд. В итоге счета жилищной организации будут арестованы, а долги за электроснабжение ОДН или электроэнергию на СОИ спишут с текущего содержания жилья. Некомпетентность и халатность управляющих компаний и ТСЖ придется в солидарном порядке оплатить всем жильцам дома".

Ликбез: Обязанность управляющих компаний и ТСЖ направлять в ресурсоснабжающую организацию техдокументацию на дом вместе с заявкой на заключение договора закреплена Пунктом 6 Постановления Правительства №124 от 14.02.2012 года.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

28.02.2019 10:05
месный

бгэс нада тщательно проверить на предмет : чё это у них за затраты такие ажна 25% плюсом к исходной цене электроэнергии! Нет ли там жирующих за счёт еле сводящих конци с концами жителей

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28.02.2019 10:17
- гость -

Всем хочется денег! И желательно халявных. Откуда? Понятно дело - от граждан жильцов!
Напр. решили в неком населенном пункте (где я проживаю), откликнуться на призывы Медведева (!) заменять устаревшие лампы уличного освещения на светодиодные. Думаете ськномили? Ну нет! Электрики выставили счет за аренду своих столбов освещения, где и закрепляли эти "экономичные" лампы! Большой привет вам, "инноватор вы наш" Дмитрий Алексеевич! "

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28.02.2019 11:01
- гость -

А какая разница БГЭС, какая площадь дома, если в ТСЖ установлен обще домовой счетчик учета электроэнергии?

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