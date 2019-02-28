БГЭС принуждает УК и ТСЖ оформлять техпаспорта на многоэтажки

Барнаульская горэлектросеть через суд принуждает управляющие компании и ТСЖ оформлять техпаспорта на обслуживаемые ими дома. Там, где жилищники проигнорировали требования БГЭС, энергетики заказывают документы самостоятельно, а затем взыскивают убытки. С каждого дома от 10 до 45 тысяч рублей. Под "паспортную" кампанию горэлектросети уже попали более 60 барнаульских многоквартирников.

В принудительном порядке техдокументацию на 19 домов предоставила УК "Октябрьский". Положительное судебное решение принято в отношении ТСЖ "Шумакова-51". В обоих случаях судья назначил жилищникам ровно месяц на предоставление горэлектросети заверенных копий технических паспортов. Выданы они должны быть специализированными организациями, уполномоченными вести учет жилого фонда. Кроме того, суд постановил взыскать с ответчиков расходы по оплате госпошлины в размере 4 тысяч рублей. К слову, стоимость изготовления паспорта на каждый дом составляет от 5 до 30 тысяч рублей в зависимости от этажности и количества подъездов. Так же горэлектросеть оставляет за собой право потребовать через суд с ответчиков возмещения судебных расходов – по оценкам энергетиков это не менее 10 тысяч рублей.

По информации БГЭС, анализ уже полученных техпаспортов показал: управляющие компании и ТСЖ чаще всего по своему усмотрению устанавливают на дом величину площади общедомовой собственности, которая не соответствует данным в техдокументации. Это напрямую влияет на размер ОДН в квитанциях собственников. Там, где площади завышены, жилищники получают с денежных сборов дополнительную "маржу". Там, где площадь занижена, копят долги перед ресурсовиками. В частности перед Барнаульской горэлектросетью.

По словам руководителя юридического отдела БГЭС Ирины Тишиной: "Необходимо понимать, что за любую погрешность в расчетах со стороны управляющих компаний в конечном итоге заплатит собственник дома. В одном случае он переплатит за ОДН. В другом – за взысканием недополученных денежных средств БГЭС обратится в суд. В итоге счета жилищной организации будут арестованы, а долги за электроснабжение ОДН или электроэнергию на СОИ спишут с текущего содержания жилья. Некомпетентность и халатность управляющих компаний и ТСЖ придется в солидарном порядке оплатить всем жильцам дома".

Ликбез: Обязанность управляющих компаний и ТСЖ направлять в ресурсоснабжающую организацию техдокументацию на дом вместе с заявкой на заключение договора закреплена Пунктом 6 Постановления Правительства №124 от 14.02.2012 года.