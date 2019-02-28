Новых координаторов партийных проектов в Алтайском крае назначили на заседании президиума регионального политсовета "Единой России" в среду, 27 февраля. Подробности сообщили в пресс-службе партии.
В 2019 году партия реализует в регионе 15 партийных проектов, в том числе новый федеральный проект "Чистая страна", созданный для наиболее эффективного решения экологических проблем.
Секретарь регионального отделения "Единой России" Александр Романенко призвал коллег уделить проектной работе особое внимание, поскольку каждый из них является общественно-значимым, призванным качественно улучшить жизнь населения Алтайского края.
Итак, кто будет отвечать за проекты по линии партии: депутаты Госдумы Виктор Зобнев ("Локомотивы роста"), Валерий Елыкомов ("Здоровое будущее"), Иван Лоор ("Российское село") и Наталья Кувшинова ("Культура малой Родины"), депутаты парламента региона Игорь Панарин ("Городская среда"), Николай Данилин ("Безопасные дороги"), Ирина Солнцева ("Крепкая семья"), Борис Трофимов ("Старшее поколение"), Сергей Писарев ("Новая школа") и Татьяна Ильюченко ("Единая страна – доступная среда"), а также депутаты Барнаульской городской думы Иван Огнев ("Детский спорт"), Дмитрий Ильиных ("Школа грамотного потребителя") и Сергей Завалихин ("Историческая память").
Партийный проект "Народный контроль" будет координировать врио заместителя министра юстиции Алтайского края Андрей Щукин, накануне получивший членский билет. Новый партпроект "Чистая страна" возглавил депутат АКЗС Дмитрий Аганов.
В общем проектной работой в партии занимается заместитель секретаря по проектной деятельности, представитель губернатора и правительства Алтайского края в АКЗC Стелла Штань.
Комментарии
Все, как один ядреные, словно на картинке грибы боровики. Вот бы они все население АК сделали такими же богатыми, здоровыми, цены бы им не было.
Вы можете стать таким же. Вкалывайте. Занимайтесь общественной работой. И научитесь ставить цели.
Какое отношения этот аналог КПСС имеет к бюджетным деньгам - это ведь не партийные деньги!!!
28.02.2019 10:49
Борису
28.02.2019 10:49
Борису
И научитесь ставить цели.
а-то,
поставили цель повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин при продолжительности жизни при рождении оных 64,6 года - выполнили
поставили цель повысить НДС на 11,11% (с 18% до 20%) - выполнили
вперед к новым достижениям !!! )))