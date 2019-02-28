Новых координаторов партийных проектов в Алтайском крае назначили на заседании президиума регионального политсовета "Единой России" в среду, 27 февраля. Подробности сообщили в пресс-службе партии.

В 2019 году партия реализует в регионе 15 партийных проектов, в том числе новый федеральный проект "Чистая страна", созданный для наиболее эффективного решения экологических проблем.

Секретарь регионального отделения "Единой России" Александр Романенко призвал коллег уделить проектной работе особое внимание, поскольку каждый из них является общественно-значимым, призванным качественно улучшить жизнь населения Алтайского края.

Итак, кто будет отвечать за проекты по линии партии: депутаты Госдумы Виктор Зобнев ("Локомотивы роста"), Валерий Елыкомов ("Здоровое будущее"), Иван Лоор ("Российское село") и Наталья Кувшинова ("Культура малой Родины"), депутаты парламента региона Игорь Панарин ("Городская среда"), Николай Данилин ("Безопасные дороги"), Ирина Солнцева ("Крепкая семья"), Борис Трофимов ("Старшее поколение"), Сергей Писарев ("Новая школа") и Татьяна Ильюченко ("Единая страна – доступная среда"), а также депутаты Барнаульской городской думы Иван Огнев ("Детский спорт"), Дмитрий Ильиных ("Школа грамотного потребителя") и Сергей Завалихин ("Историческая память").

Партийный проект "Народный контроль" будет координировать врио заместителя министра юстиции Алтайского края Андрей Щукин, накануне получивший членский билет. Новый партпроект "Чистая страна" возглавил депутат АКЗС Дмитрий Аганов.

В общем проектной работой в партии занимается заместитель секретаря по проектной деятельности, представитель губернатора и правительства Алтайского края в АКЗC Стелла Штань.