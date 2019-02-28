При налете молодые люди засветились на камерах / Фото: 54.мвд.рф

В Новосибирске по идентичной схеме за февраль ограбили уже шесть павильонов микрофинансовых организаций, сообщает региональное ГУ МВД России.

Двое молодых людей в капюшонах с газовым баллончиком врывались в офисы микрозаймов и требовали отдать им выручку.

Последнее такое ограбление случилось на проспекте Дзержинского 26 февраля. Менеджер организации отдал злоумышленникам 3850 рублей.

При налете молодые люди засветились на камерах. Теперь ориентировки на них разосланы по всему городу.

Подозреваемым на вид 18-20 лет. Они невысокого роста (170-175 см) и худые.

Граждан просят сообщить в полицию, если им известны люди, которые попали в объектив камер видеонаблюдения.

Для этого нужно позвонить по одному из этих номеров: 232-26-47, 232-28-40, 232-64-74, 8-923-146-0975.