Четверг, 28 Февраль, 11:26

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

$ 65,76
€ 74,82
240194
Обь
-17см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Рубки в ленточных борахКоммунальные аварии в Барнауле Мусорная реформа
Новости

Серийные грабители офисов микрозаймов попали на камеры в Новосибирске

, ИА "Амител"
Полицейские рассылают ориентировки на подозреваемых

При налете молодые люди засветились на камерах / Фото: 54.мвд.рф

В Новосибирске по идентичной схеме за февраль ограбили уже шесть павильонов микрофинансовых организаций, сообщает региональное ГУ МВД России.

Двое молодых людей в капюшонах с газовым баллончиком врывались в офисы микрозаймов и требовали отдать им выручку.

Последнее такое ограбление случилось на проспекте Дзержинского 26 февраля. Менеджер организации отдал злоумышленникам 3850 рублей.

При налете молодые люди засветились на камерах. Теперь ориентировки на них разосланы по всему городу.

Подозреваемым на вид 18-20 лет. Они невысокого роста (170-175 см) и худые.

Граждан просят сообщить в полицию, если им известны люди, которые попали в объектив камер видеонаблюдения.

Для этого нужно позвонить по одному из этих номеров: 232-26-47, 232-28-40, 232-64-74, 8-923-146-0975.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

28.02.2019 10:14
Борис

Подозреваемым на вид 18-20 лет. Они невысокого роста (170-175 см) и худые.
-----
Кушать хочется, вот и худые. Сенатор Ашурков, на такое дело не пойдет, они "работают" с миллиардами.

0  0
28.02.2019 10:35
- гость -

я б не сдал

0  0
28.02.2019 10:58
- гость -

Народные мстители

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
11:22
Авария на рельсах блокировала движение трамваев в Барнауле 0
11:16
"Роботы среди нас": в Барнауле засняли электронных "пешеходов" 0
11:07
Русская река затопила город в Калифорнии 0
10:50
Прощай, зима: где отметить Масленицу в Алтайском крае 0
10:35
Очевидцы: легковушка под Рубцовском слетела с трассы после неудачного обгона 0
10:21
Пушков оценил риск ядерной войны Индии и Пакистана 3
10:14
Новых координаторов партпроектов "Единой России" назначили в Алтайском крае 7
10:03
Серийные грабители офисов микрозаймов попали на камеры в Новосибирске 3
09:48
БГЭС принуждает УК и ТСЖ оформлять техпаспорта на многоэтажки 3
09:32
Спецоперацию по задержанию молодых фальшивомонетчиков провели силовики Алтая 0
09:23
Бийчане из мести избили и лишили свободы бывшего мужа сестры 0
09:12
Омич со сломанной ногой избил врача, накладывающего гипс 0
09:05
Кроссовер остался без колес в результате жесткого ДТП в центре Барнаула 3
08:47
Фотовыставка кошек пройдет 1 марта в Барнауле 1
08:43
Как питаться в Великий пост – 2019: инфографика 8
08:32
Сметая языковой барьер: как отправиться в заграничное путешествие с уверенностью 0
08:26
В Горно-Алтайске главбух погасила свою ипотеку средствами поликлиники 5
08:17
Какими редкими болезнями страдают жители Алтая и почему их число растет 6
08:06
Зима, пока: двадцать потрясающих "снежных" снимков 1
08:00
Все, что хочешь знать про свет: директор БГЭС отвечает на вопросы барнаульцев
Конференция продлится до 13:00
07:53
Легендарный "Чужой" и "Капитан Марвел": что смотреть в кино в марте 2
07:44
Конец эпохи долевок: эксперт рассказал, что ждет рынок недвижимости Барнаула 2
07:34
Есть ли в Алтайском крае пятизвездочные отели и как вообще присуждают "звезды" 9
07:22
Развивая блогерство: алтайские студенты показали свои таланты 1
07:15
Почему блюз лечит от депрессии: интервью с австралийской звездой Миленой Барретт 0
07:03
Двухуровневую квартиру с камином и сауной продают в Барнауле за 9,5 млн руб. 1
06:48
Субсидированный авиарейс из Барнаула в Красноярск запустят к лету 2019 года 3
06:32
Штраф за грязные носки и другие скандальные законы депутатов Госдумы в 2019-м 5
06:23
"Вампиры", слоны и пожиратели золы: обзор редких болезней человека 2
06:14
Тепло до +7 градусов обещают в Алтайском крае в последний день зимы 0
06:01
События уходящей зимы-2019 в фотографиях Amic.ru 0
05:57
Катастрофа на вокзале в Каире случилась из-за ссоры машинистов 0
04:21
Назван лучший смартфон 2018 года 0
03:57
Украина официально отказалась от участия в Евровидении-2019 0
02:17
Путин выразил соболезнования Египту после катастрофы в Каире 0
01:06
Путин поручил снизить ипотечные ставки до 8% годовых 2
00:40
Москвич выплатил 150 млн рублей алиментов, чтобы улететь из России 0
23:56
Индия и Пакистан сбили самолеты друг друга 0
23:20
52 случая заражения корью зафиксировано в Новосибирске 1
23:07
Барнаульца обвиняют в нескольких изнасилованиях 13-летней девочки 2
22:45
Робот Федор пострадал за то, что научился стрелять 3
22:23
Уничтожены 3 боевика, планировавшие теракты в Кабардино-Балкарии 1
22:08
Глава ФАС спрогнозировал стабильные цены на бензин 1
21:47
Голикова: Россияне стали позже рожать первых детей 5
21:24
Путин поручил освободить "земских" докторов и учителей от НДФЛ 0
21:07
В WhatsApp запретят приглашать в группы незнакомцев 0
20:41
Группа KAZKA отказалась представлять Украину на Евровидении-2019 2
20:20
Названа причина драки московских школьниц с четырьмя пострадавшими 3
20:08
Белоруссия попросила у России 600 млн долларов в кредит 2
19:47
Ди Каприо призвал освободить сотню касаток и белух в Приморье 5

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.