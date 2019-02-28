Российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter оставил запись о конфликте между Индией и Пакистаном в "спорном" городе Кашмир.
Он выразил уверенность, что у лидеров стран хватит разума не начинать ядерную войну и оценил риск такого поворота событий как минимальный.
"Ядерное оружие служит сдерживающим фактором для расширения конфликта: обе стороны понимают, что в ядерной войне выигравших не будет, – констатировал Пушков. – Самоубийц нет".
По его словам, все понимают, что в случае применения оружия массового поражения ущерб каждой из сторон конфликта будет слишком большим: "Обе страны будут откинуты в прошлое, отягощенное радиацией, на сотню лет".
Комментарии
Пушков, ты же верующий, или притворяешься? У Бога четко сказано, ядерной войны не будет, да и Сатана-Дьявол, который командует всеми царями на земле не допустит, ибо ему тоже придет писец. Кто потянется к ядерной будь то Владимир Владимирович или Папандопуло пакистанский, он оторвет руки по самые плечи. Так что не пужайтесь, ядерной войны не будет.
Спасибо, Борис, теперь я спокоен
Интересно, кто из этих двоих просто подохнет, а кто в рай отправится?