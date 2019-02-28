Жители Калифорнии страдают от разлива Русской реки (Russian River) у города Геренвиль, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на SFGate.

Из-за дождей уровень воды в реке настолько резко поднялся, что шериф издал указ срочной эвакуации жителей 24 населенных пунктов.

Население информировали, что в случае отказа покидать жилье они рискуют быть отрезанными от остального мира.

Вода уже затопила местные дороги и оставленный транспорт, а оползень уничтожил дом.

Также сильно размыло железнодорожную насыпь. Местами под деревянными сваями, на которых держатся рельсы, образовалась метровая пустота.

Прогнозируется, что наводнение достигнет пика вечером 28 февраля, а затем пойдет на спад.