Мастерская "Коучинговые инструменты для повышения эффективности в социальном предпринимательстве" открывается в Алтайском фонде развития малого и среднего предпринимательства.

Наталья Майорова – бизнес-тренер, психолог, профессиональный коуч, партнер центра инноваций социальной сферы – возглавит интеллектуальную Мастерскую для действующих социальных предпринимателей, тех, кто еще только планирует открыть социально-ориентированное направление в уже существующем бизнесе, а также для физических лиц, заинтересованных начать деятельность в области социального предпринимательства.

В ходе четырех занятий Наталья научит слышать мыслительные программы людей для принятия точных решений в отношении сотрудников, партнеров, коллег и говорить с ними на одном языке, принимать правильное решение в ситуации сложного выбора: принять нового сотрудника или нет, уволить или нет, расширять бизнес или не расширять, открывать новое подразделение в Барнауле или в другом городе, закрыть работающее направление в бизнесе и начать новое или не закрывать и т.д.

Отдельное занятие будет посвящено формированию умения понять свою внутреннюю мотивацию или мотивацию сотрудников и осознанно работать с ней, а также умению эффективно управлять своим временем, с интересом и энергией развивать сразу несколько проектов и получать ожидаемые результаты вместо стресса и потерь.

ЧТО ДАСТ ПРОГРАММА:

Умение пользоваться инновационными коуч-инструментами для решения своих бизнес-задач.

Повышение осознанности и уверенности в себе, как в лидере.

Практику и освоение навыков коучинга для усиления своей эффективности и ощущения большей легкости в предпринимательской деятельности.

Смелость мыслить более открыто и творчески в достижении бизнес-целей.

О СПИКЕРЕ:

Наталья Майорова – бизнес-тренер, психолог, профессиональный коуч, партнер ЦИСС.

Миссия: возвращать людям веру в себя, вдохновлять на действия в достижении жизненных целей.

Приоритетная целевая аудитория: люди, которые хотят изменений и развития – руководители, собственники бизнеса и команды.

Опыт:

– три высших образования: техническое, экономическое, психологическое;

– более 20 лет работы в бизнесе;

– 15 лет руководящей деятельности;

– 6 лет работы в практической психологии;

– дополнительное образование: Международный Эриксоновский Университет Коучинга (г. Ванкувер, Канада).

Формат Мастерской: 4 занятия по 4 часа.

Планируемые даты проведения: 19, 21, 26, 28 марта 2019 года.

Место проведения: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19, Центр "Мой бизнес".

Подать заявку на участие в Мастерской можно на сайте Алтайского фонда МСП, а также по телефону 8 800 222 8322.

Алтайский фонд МСП

Алтайский край, г. Барнаул

ул. Мало-Тобольская, 19

Телефон: 8 800 222 83 22

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