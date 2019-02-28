Предприятие Алтайского края будет массово поставлять колесные диски для машин, производящихся на Петербургском тракторном заводе.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, речь об этом шла во время встречи губернатора Виктора Томенко с директором Петербургского тракторного завода Сергеем Серебряковым. Глава региона и представители промышленных предприятий края обсуждали возможности расширения сотрудничества с питерским заводом.

"Есть перспективы для продолжения совместной работы по самым разным направлениям, в том числе – увеличения локализации производства", – подчеркнул Виктор Томенко.

Одним из наиболее перспективных направлений для развития взаимодействия стороны назвали комплектацию тракторов и поставку на конвейер петербургского завода колесных дисков.

Прежде Петербургский тракторный завод приобретал украинские диски. В последние годы предприятие столкнулось с перебоями в поставках. В прошлом году в северную столицу была направлена пробная партия дисков производства Барнаульского завода механических прессов.

В данный момент при поддержке властей барнаульское предприятие приобрело современное оборудование, которое будет производить диски качества, необходимого для комплектации тракторов "Кировец". Производственные мощности завода мехпрессов составят до 80 тысяч дисков в год. Это должно перекрыть потребности петербургских партнеров.

"После успешной реализации проекта с поставкой алтайских шин, мы пришли к выводу: самый большой экономический эффект Алтайский край получит, если как можно больше компонентов будет производиться для конвейера в Петербурге", – подчеркнул директор петербургского предприятия.