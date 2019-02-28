Министерства труда РФ спрогнозировало, что в 2019 году под сокращения штата могут попасть 115,7 тысячи россиян, сообщают "Известия".

При этом к зоне наибольшего риска относятся автомобилестроение (25,8 тысячи человек), транспортная отрасль (23,4 тысячи) и банковский сектор (15,4 тысячи).

Производство некоторых автомобилей может быть приостановлено или уменьшено из-за перенасыщения рынка, что, несомненно, скажется и на численности работников предприятий.

Перевозчики также испытывают некоторые финансовые трудности. Не исключено, что они отразятся на количестве людей, задействованных в этой сфере.

Сотрудники банков могут пострадать из-за лишения аккредитации финансовых организаций, в которых они работают.

Также оценивается как высокая, вероятность потерять работу в сферах производства электрооборудования (14,8 тысячи), производства машин и оборудования (11,1 тысячи), добычи энергетических ископаемых (7,4 тысячи) и производства стройматериалов (6,4 тысячи).