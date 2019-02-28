Подробности ДТП, произошедшего накануне поздним вечером на проспекте Ленина в Барнауле, сообщили в городской ГИБДД – как оказалось, водитель автомобиля Honda HRV был пьян.

Напомним, авария произошла в районе здания №116 в 22:35. За рулем автомобиля находился водитель 1977 года рождения, который не справился с управлением и допустил наезд на препятствие. В результате ДТП никто не пострадал, однако очень серьезно была повреждена ходовая часть кроссовера.

Также установлено, что водитель был нетрезв – в отношении него составлен административный материал по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения").

Мужчине грозит наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. По факту ДТП проводится проверка.