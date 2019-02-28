Эпидемический порог по заболеваемости ОРВИ в Алтайском крае остается превышенным, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По информации краевого управления Роспотребнадзора, за неделю с 18 по 24 февраля в регионе зарегистрировано 22 тысячи случаев заболевания ОРВИ, что на 37,8% выше эпидемического порога.

"Высокий уровень заболеваемости отмечается среди взрослых и детей 7-14 лет (среди заболевших ОРВИ дети до 14 лет составляют 61,4%). Лабораторные исследования подтверждают циркуляцию в регионе вирусов гриппа. По данным Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю на 26 февраля, учебный процесс полностью приостановлен в четырех школах и десяти дошкольных учреждениях, частично (по классам, группам) – в 17 классах десяти школ, в 52 группах 38 детсадов", – говорится в официальном сообщении.

В крае также продолжают действовать ограничительные мероприятия в образовательных, медицинских учреждениях, а также в организациях сферы обслуживания.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю продолжают консультировать граждан по мерам профилактики гриппа и ОРВИ. Задать вопросы можно по телефонам: (3852) 66-54-35, 24-28-67. Работу горячей линии продлили до 10 марта.