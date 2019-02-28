С 28 февраля клиенты 11 российских банков и одной некредитной финансовой организации могут совершать мгновенные переводы денег с одной карты на другую по номеру телефона получателя, сообщает Regnum.

При этом комиссия не взымается не только с клиентов одного и того же банка, но и каждого из банков-участников системы быстрых платежей, разработанной ЦБ.

В частности, в нее вошли Газпромбанк, Альфа-банк, ВТБ, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, банк "АК Барс", Тинькофф банк, СКБ-банк, Киви банк, Росбанк, РНКО "Платежный центр" и Совкомбанк.

На 2019 год установлены нулевые отчисления на такие переводы, однако в дальнейшем возможно введение определенных комиссионных.

Центробанк и ФАС будут контролировать, чтобы тарифы не завышались.