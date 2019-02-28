Антидопинговый рейд полицейских во время Чемпионата мира по лыжам в австрийском Зеефельде выявил многочисленные нарушения, сообщают "Вести" со ссылкой на Suddeutsche Zeitung.
Задержаны девять человек, в том числе пять спортсменов. Среди них сразу по два австрийца и эстонца, а также представитель Казахстана.
Имена уличенных в допинге спортсменов пока не называются.
Стоит отметить, что российскую сборную полицейский рейд не затронул.
Эту информацию подтвердила глава лыжной федерации России Елена Вяльбе.
Комментарии
Ааааарррряяя, австриякофобэ с эстонцефобами с казахофобами фобию зативают!!!!!
почему "пять", а не "пятерых"?
Австрияки тоже в неугодных???
Удивительно. Когда же в этот список голандцы и американцы попадут??
28.02.2019 13:18
- гость -
Вам бы к лечащему врачу обратиться. Пусть новое лекарство выпишет, а то старое уже не действует.