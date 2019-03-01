По поводу парка с неофициальным названием "Изумрудный" в центре Барнаула не высказался только ленивый. Местные активисты предложили сделать его народным: мол, придем, сами засадим деревьями, и будет цветущий оазис. Но сделать из парка оазис не получается даже у бизнеса. Действующий арендатор разработал современный проект, который бы сделал из площадки настоящее место притяжения, нашел инвесторов. Но планы разрушило уголовное дело против директора парка. Его обвиняют в незаконной рубке нескольких сотен деревьев. Очередное, уже третье заседание суда состоялось в минувший вторник, 26 февраля. Портал Amic.ru выяснил позицию подсудимого Владимира Фишера и его адвоката Валерия Давыдова.

Немного предыстории

Парк был создан в 1932 году. После развала СССР он быстро пришел в запустение. Первый арендатор принял его в 2002 году. Это была компания ООО "Парк культуры и отдыха "Октябрьский" под руководством барнаульского предпринимателя Павла Тулина. Договор был оформлен на 25 лет, но не "срослось": Тулин заявлял, что власти не дают ему работать и выдавливают из парка, власти отвечали, что Тулин запустил объект. В июне 2016 года аренда была переоформлена на нового арендатора – ООО "Лидер". С апреля 2017 года директором компании-арендатора стал наемный менеджер Владимир Фишер. Тогда и началась работа по расчистке и благоустройству.

"Парк находился в аварийном состоянии. Освещение было с нарушением норм пожарной безопасности: поврежденные и оголенные провода, разбитые светильники, наклоненные опоры. Кое-где отсутствовал забор, в аварийном состоянии находились мостовые переходы над центральным водоемом, территория была захламлена мусором, мы 100 грузовиков вывезли на свалку", – рассказал Amic.ru Владимир Фишер.

Особое опасение вызывали аттракционы. Предыдущий арендатор должен был освободить территорию парка, вывезти имущество. Но большинство аттракционов не демонтированы до сих пор. По словам Фишера, они небезопасны. Во-первых, потому что старые и не обслуженные. Во-вторых, на части из них была оголена и доступна электропроводка.

Новый арендатор заказал у специалистов проект развития парка. Затем был сделан еще один проект у нового подрядчика с учетом пожеланий городской администрации. По обновленному проекту в развитие парка планировалось вложить более 500 млн рублей. Оба проекта предполагали кардинальные изменения в парке. Сейчас "Изумрудный" – это старые пешеходные дорожки, несколько неработающих аттракционов. А сделать здесь планировалось спортивные и детские площадки, зоны отдыха, прогулочные зоны – все в современном дизайне. "Здесь будет барнаульское "Зарядье", – говорили тогда про парк.

"ООО "Лидер" никогда не планировало строительство жилья на территории парка, в планах было привлечение инвесторов и обустройство парка как места отдыха горожан", – добавил Владимир Фишер.

Однако в связи с уголовным делом, инвесторы, понятное дело, от своих планов отказались. Удастся ли найти новых – большой вопрос.

В чем именно обвиняют Владимира Фишера?

Владимира Фишера обвиняют в незаконной рубке лесных насаждений (часть 3 статьи 260 УК РФ).

По версии следствия, Фишер, являясь директором ООО "Лидер", в период с 17.04.2017 по 18.10.2017 совершил незаконную рубку 560 деревьев. Ущерб городу оценили в сумму 15 млн 186 тысяч 695 рублей 34 копейки. По данной статье такой ущерб считается особо крупным.

Рубил не сам, а наняв нескольких человек для сноса деревьев и уборки территории от порубочных остатков. Правоохранители считают, что он ввел их в заблуждение, сказав, что все разрешения на эти работы у него есть.

Почему защита не согласна с обвинением?

"Расследование по делу проведено неполно, с нарушением норм уголовно-процессуального законодательства, достаточных доказательств вины подзащитного в совершении инкриминируемого деяния в материалах дела не имеется", – сказал в беседе с корреспондентом портала Amic.ru адвокат Валерий Давыдов.

Собеседник обращает внимание на несколько важных моментов:

1. Противоречивость показаний свидетелей. Один из тех, кого наняли для рубки, говорит, что всего было спилено 100 насаждений, второй – около 200 деревьев. Сотрудники парка тоже утверждают, что вырублена всего сотня и только те деревья, на которые было получено разрешение, рубились только специально помеченные деревья. Также они дали показания, что парк в тот момент, когда туда пришел новый арендатор, находился в запущенном состоянии, много деревьев было вообще повалено, но не выкорчевано, много деревьев было спилено ранее.

В деле имеется документ – разрешение на снос зеленых насаждений от администрации Барнаула от 26.04.2017 года на рубку 46 берез и 61 клена. Это та самая сотня деревьев, которая, по словам Фишера, и была спилена. Причем только те деревья, что лично отметил представитель администрации города. В деле есть свидетельница, которая подтвердила факт выдачи разрешений, и что она сама помечала деревья, подлежащие сносу. Их срубили с мая по август 2017 года.

"Мы рубили только там, где нам указали в администрации, и только то количество, на которое у нас были разрешительные документы. Да, там есть несколько рубок помимо этого: но только единичные деревья, выросшие сорняком на теплотрассе вдоль забора, что угрожало безопасности. Еще мы убрали несколько поваленных деревьев, где обитали бомжи. Но никаких нескольких сотен срублено не было", – рассказал Владимир Фишер.

Да и рубили для того, чтобы потом высадить новые деревья, добавил директор ООО "Лидер".

Кстати, по новому проекту в месте вырубки деревьев как раз планировалось расширение центральной аллеи, которую должны были соединить с выходом на стадион "Клевченя". Там же, в конце аллеи, новый арендатор хотел сделать центральную площадку для проведения крупных мероприятий.

2. Качество проведения экспертизы. Было установлено, что в парке вырублено 751 дерево, из которых 640 были сырорастущими, 74 – сухостойными. Среди насаждений были клен американский, яблоня, пенсильванский ясень, вяз, береза, тополь. Общий объем вырубленной древесины составил почти 650 кубометров. Большинство из 751 дерева спилены в 2017 году, меньшая часть – в 2015, установила экспертиза.

Основное доказательство, которое может быть признано объективно подтверждающим время вырубки деревьев, – соответствующее заключение специалистов в этой области после осмотра спиленных деревьев. Однако у стороны защиты есть несколько важных вопросов к качеству проведения экспертизы, которая проводилась в ходе следствия.

Документ датирован 25-26 ноября 2018 года. Постановление о ее назначении дано 7 ноября. Однако все осмотры, и это указано в документе, были проведены 4-14 сентября 2018 года, то есть до официального на то постановления.

Также адвокат уверен: была проведена не та экспертиза и не тем специалистом. Дело в том, что лесопатологическая экспертиза проводится для оценки состояния очагов вредителей и болезней, определения (при необходимости) видов вредных организмов, иными словами это оценка болезни деревьев. Для оценки же породного состава и возраста деревьев, а также лесных вырубок нужна другая – дендрохронологическая или лесотехническая. Казалось бы, какая разница, как назвать экспертизу. Но у них разные правила. Дьявол, как известно, кроется в деталях.

Кроме того, вопреки Правилам о создании, охране и содержании зеленых насаждений в городах РФ и Порядку сноса зеленых насаждений на территории Барнаула, оценка была сделана только по пням. Тогда как правильно это делается при осмотре и стволов, и ветвей.

Не согласна защита и с использованной методикой расчета объема. Разработана она в Санкт-Петербурге, и некоторых деревьев, которые якобы были незаконно спилены в "Изумрудном", в этой методике даже нет.

И главный вопрос: как эксперт определил время рубки – 2015 или 2017 год? В заключении совершенно нет исследовательской части по этому вопросу, и непонятно, чем руководствовался эксперт, определяя у части деревьев время вырубки – 2015-й, а у части – 2017-й.

Логично предположить, что суд для вынесения правильного и объективного решения по делу должен назначить новую экспертизу. На этом и настаивает сторона защиты.

Это, пожалуй, главный вопрос, который по мнению защиты предстоит выяснить в суде.

Кроме того, по предыдущему периоду, когда парк находился в аренде у ООО "Парк культуры и отдыха "Октябрьский", дело выделено в отдельное производство.

В связи с чем адвокат уверен: показания Павла Тулина не могут быть достоверными доказательствами вины Фишера, потому что Тулин – заинтересованное лицо.

Главное, что сейчас предстоит выяснить: при ком все-таки вырубили столько "лишних" деревьев.

"Но вот что удивительно: следствием не выяснялся вопрос, сколько деревьев было срублено в период аренды парка ООО "Парк культуры и отдыха "Октябрьский". Оба говорят, что рубили только в пределах разрешенного количества, значит, проверять надо обоих", – говорит адвокат.

Любопытно, что и Тулину, и Фишеру городская администрация выдала разрешение на рубку одинакового количества деревьев: 107 штук.

Кому может быть выгодно "спускать собак" на бывшего арендатора?

Валерий Давыдов уверен: уголовное дело было заведено из-за общественного резонанса. Тогда, в 2017 году, многие предполагали, что парк рубится ради строительства многоэтажек.

Однако в поддержку этой версии нет никаких доказательств. Земли не переведены под жилую застройку, никто с планами застройки к властям не обращался, говорит адвокат. Да, граждан понять можно: парк и так несколько десятилетий простоял в полузабытьи. Но как только пошла какая-то работа, ее сразу пресекли "общественным мнением".

Есть предположения, это мнение было искусственно подогрето заинтересованными лицами. Ведь это действительно очень выгодный кусочек земли почти в центре города, который со всех сторон уже застроен полуэлитными многоэтажками. Вот только при таком внимании рассчитывать на использование земли под строительство уже вряд ли стоит. А чтобы вернуть парку жизнь, нужны серьезные и долго "отбиваемые" средства.