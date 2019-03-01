Автомобили Lexus всегда действуют магнетически. Они привлекают внимание в любых условиях и при любых обстоятельствах. Одно только их появление вызывает шквал эмоций: от глубокой симпатии до дикого восторга.

2 марта 2019 года с 10 до 17 часов в дилерском центре "Лексус – АЕМ" по адресу: Павловский тракт, 164 состоится премьерный показ компактного кроссовера Lexus UX.

Новый Lexus UX стал первым в истории бренда Lexus премиальным кроссовером, который сочетает в себе инновации, роскошь и безопасность, присущие бренду Lexus, а также новые смелые элементы дизайна и сверхэффективные силовые установки.

Название UX отражает основную концепцию, которой руководствовались специалисты инженерной группы при разработке автомобиля. Оно описывает две фундаментальные характеристики нового компактного кроссовера: Urban (городской) + X-over (кроссовер) = UX. Также название модели можно расшифровать как Urban EXplorer – то есть "городской исследователь", что одновременно указывает на основных покупателей нового кроссовера – современных, энергичных горожан, стремящихся найти яркий и динамичный подход к роскошному образу жизни. Кроме того, новый UX станет отличным выбором для тех, кто планирует приобрести первый автомобиль премиум-сегмента.

Новый Lexus UX предлагает уникальное сочетание компактных размеров, просторного салона, высокой посадки, а также захватывающей управляемости и динамики. Они подкрепляются инновационными решениями и вдохновляющими технологиями – от мощных силовых установок до самых современных систем безопасности и мультимедиа. Все это позволяет Lexus UX быть не просто "компактным автомобилем", а одним из самых инновационных городских кроссоверов.

В основе модели лежит новая глобальная платформа Global Architecture – Compact (GA-C). Благодаря ультралегкой сверхпрочной конструкции, чрезвычайно низкому центру тяжести и точным настройкам подвески новый Lexus UX отличается образцовой управляемостью, высочайшим уровнем комфорта и непревзойденной маневренностью.

Инновации – не пустой звук и когда речь заходит об экстерьере автомобиля. Смелый и привлекательный дизайн компактного кроссовера Lexus UX в полной мере отражает его лучшие качества. Вместе с дизайнерами и инженерами над созданием облика Lexus UX трудились японские мастера такуми, проработавшие детали всех внешних поверхностей автомобиля. Благодаря их работе удалось обеспечить точность изготовления поверхностей в 0,01 мм. В традициях мастеров такуми выполнен и салон Lexus UX, который по оформлению напоминает динамичный, роскошный седан. В отделке салона нового кроссовера использованы японские техники вышивки, эффектная перфорация и орнаменты, основанные на текстурах традиционной волокнистой японской бумаги "васи".

Специально для городских жителей Lexus совместил в модели UX высокую маневренность и ездовой комфорт. Применение высокопрочной стали и клеящих материалов, а также лазерной сварки позволило обеспечить жесткость структуры конструкции, отточенную управляемость и премиальный комфорт.

В России новый Lexus UX доступен в двух версиях: UX 200 и UX 250h. Цены* на кроссовер составляют от 2 316 000 до 3 736 000 рублей.

Бензиновый двигатель объемом 2,0 литра мощностью 150 л.с. и гибридная силовая установка мощностью 178 л.с. гарантируют превосходную динамику и захватывающее управление.

Вдохновляющие технологии обеспечивают высочайший уровень безопасности, делая Lexus UX лидером по степени защиты водителя и пассажиров.

Три года без забот – в стоимость покупки нового компактного кроссовера независимо от комплектации и версии уже включены 3 года технического обслуживания**, 3 года использования сервиса "Помощь на дороге"***, а также 3 года гарантии**** на автомобиль. Благодаря этому покупатели Lexus UX смогут сфокусироваться на получении удовольствия от управления и владения автомобилем, полностью избавив себя от привычной рутины автовладельца.

Познакомиться с новым кроссовером премиум-класса вы сможете лично.

В "Лексус – АЕМ" подготовили для своих гостей насыщенную программу показа: фуршет в городском стиле, безалкогольный бар, цифровые активности и, безусловно, тест-драйв абсолютно нового Lexus UX.

Зарегистрироваться на мероприятие вы можете по телефону +7 (3852) 23-22-22 или на сайте.

*Цены указаны в цвете "черный неметаллик"

** Программа действует для автомобилей Lexus UX в любых комплектациях в течение 36 (тридцати шести) месяцев, начиная со дня гарантийной регистрации на автомобиль или до достижения автомобилем пробега 30 000 (тридцать тысяч) километров, в зависимости от того, что наступит ранее. Программа представляет собой предоставление услуг по проведению регламентного технического обслуживания (каждые 12 (двенадцать) месяцев или 10 000 (десять тысяч) километров, в зависимости от того, что наступает ранее) автомобиля и включает утвержденные заводом-изготовителем сервисные работы и замену необходимых запасных частей. Подробности уточняйте у официальных дилеров "Лексус".

*** Срок действия программы "Помощь на дороге" для автомобилей Lexus UX в любых комплектациях составляет 3 года со дня приобретения нового автомобиля первым владельцем. Получить более подробную информацию о подключении к программе при покупке автомобиля Lexus вы можете у официальных дилеров и уполномоченных партнеров "Лексус" и по телефону 8 800 333 85 51 (звонок по России бесплатный).

**** Гарантийные обязательства изготовителя автомобилей Lexus распространяются на (1) недостатки, связанные с качеством сборки или материалов; (2) отсутствие сквозной коррозии и лакокрасочное покрытие кузова; (3) на компоненты гибридной установки. Гарантийные обязательства (1)-(2) действуют в течение 36 месяцев (3-х лет) с момента передачи нового автомобиля Lexus первому владельцу или до достижения автомобилем пробега 100 000 км, в зависимости от того, что наступит ранее. Гарантийные обязательства (3) на компоненты гибридной установки (высоковольтная батарея, управляющий модуль батареи, управляющий модуль гибридной установки, инвертор и конвертер гибридной установки) действуют в течение пяти лет или 100 000 км пробега со дня передачи нового автомобиля владельцу в зависимости от того, что наступит ранее. Более подробная информация содержится в руководстве по гарантийному обслуживанию автомобиля Lexus.

Единственный официальный дилер Lexus в Алтайском крае "Лексус – АЕМ"

г. Барнаул, Павловский тракт, 164

Телефон: 8 (3852) 23-22-22

www.lexus-aem.ru

@lexusbarnaul

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