Эмилия Кларк, сыгравшая роль Дейенерис Таргариен, поделилась своим мнением о финальной части сериала "Игра престолов", сообщает "Культуромания".

По словам актрисы, конец киносаги будет масштабным, а некоторые детали и вовсе могут шокировать людей.

Ранее о неожиданных поворотах сюжета в предстоящем восьмом сезоне заявляли и другие участники съемок.

Так, Софи Тернер говорила, что некоторые зрители могут быть расстроены из-за определенных событий в киносаге.

Напомним, сериал выйдет на экраны 14 апреля. Любителей "Игры престолов" ожидают шесть финальных эпизодов.