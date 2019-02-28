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Алтайский депутат призвал власти помочь Иткульскому спиртзаводу

, ИА "Амител", Александра Черданцева
На предприятии из-за долгов под угрозой сокращения оказались почти 200 сотрудников
Фото: biysk-ok.ru

Фото: biysk-ok.ru

Депутат Алтайского краевого Заксобрания, глава фракции "Справедливая Россия" Александр Молотов призвал власти региона поддержать ОАО "Иткульский спиртзавод", у которого возникли долги перед банками и сотрудниками. Об этом он сказал на сессии АКЗС в четверг, 28 февраля. 

"Зарплату сотрудникам вроде выплатили, но проблема не решилась. У предприятия астрономические долги: перед Сбербанком – 500 млн рублей, перед банком "Восточный" – 190 млн рублей, перед Промсвязьбанком, который подал иск, – 134 млн рублей. Без поддержки краевой власти предприятие не сможет выйти на уровень работоспособности", – сказал Молотов.

Он добавил, что для Зонального района это очень важное предприятие, ведь там трудится 500 человек. 

Напомним, что несколько дней назад появилась информация о том, что на предприятии собираются уволить почти 200 человек. 

Между тем, как 25 февраля сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" на самом заводе, принято решение сохранить 200 сотрудников, которых ранее планировалось уволить. Также на предприятии сообщили о погашении долгов по зарплате в полном объеме, и что о банкротстве речи тоже не идет.

Однако по информации депутата райсобрания Зонального района, руководителя местного отделения "Справедливой России" Евгения Щетинина, 192 работника все же получили уведомление об увольнении.

Также Александр Молотов призвал власти обратить внимание на ситуацию на "Алтайском бройлере", где, по словам местных депутатов, произошло сокращение заработных плат. 

Читайте также в сюжете: Парламент Алтайского края
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

28.02.2019 15:34
- гость -

Прорывается потихоньку.

0  0
28.02.2019 15:34
- гость -

Пить больше надо

0  0
28.02.2019 15:36
- гость -

выше цену делайте. быстрее закроется.

0  0
28.02.2019 15:44
- гость -

15:32
Алтайский депутат призвал власти помочь Иткульскому спиртзаводу
15:25
Сведения о массовых увольнениях опровергает Минтруд


Без комментариев.....

0  0
28.02.2019 15:44
гость

Да гори она синим пламенем эта промышленная синька чмо!!! пейте сами свой шмурдяк!!!!

Нормальные люди давно уже дома варят своё пиво и хороший сэм. а не это пойло для рабов!!!!!

0  0
28.02.2019 15:45
iOne

Парадокс !
Ладно бы они сок морковный жали .

0  0
28.02.2019 15:48
- гость -


28.02.2019 15:44
гость

нормальная водка дешманского диапазона, а свою сивуху самодельную сам пей

0  0
28.02.2019 15:50
- гость -

Усё нормально! Послание принято, идём

0  0
28.02.2019 15:51
- гость -

Первое,что необходимо-это свести бой по дороге от завода до магазина к приемлемой цифре: пятьдесят литров на тонно-километр водки и двадцать пять килограммов на тонно-километр дорогих коньячных изделий.

0  0
28.02.2019 16:01
гость



28.02.2019 15:44
гость

нормальная водка дешманского диапазона, а свою сивуху самодельную сам пей

нормальной водки давно уже нет! так по секрету.

0  0
28.02.2019 16:02
гость

Так пусть депутат и поможет из личных средств. а не из бюджета

0  0
28.02.2019 16:03
- гость -

Надо начать с тех, кто развалил завод стекольный в Акутихе, соседнем селе. Может быть этот депутат тоже участвовал в этом?? Бутылки были в шаговой доступности, теперь возят их других регионов. Понятно будет невыгодно. Развал идёт по плану. Сначала бутылки, теперь сам завод для которого бутылки.

0  0
28.02.2019 16:06
- гость -

А вам не кажется, что не спасать надо сие недоразумение, а сажать руководство с конфискацией?

Как такое может быть, чтобы на 500 человек работающих было 800 млн долгов, если производство водки традиционно считается настолько прибыльной частью экономики?
настолько прибыльной, что государство никогда не захочет отдать монополию на эту халяву делать деньги из воздуха.
А где раньше были все "обеспокоенные", или у депутата там личные деньги сгорают и он хочет, чтобы государство оплатило его риски при инвестировании бизнеса?

0  0
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