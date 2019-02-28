Депутат Алтайского краевого Заксобрания, глава фракции "Справедливая Россия" Александр Молотов призвал власти региона поддержать ОАО "Иткульский спиртзавод", у которого возникли долги перед банками и сотрудниками. Об этом он сказал на сессии АКЗС в четверг, 28 февраля.

"Зарплату сотрудникам вроде выплатили, но проблема не решилась. У предприятия астрономические долги: перед Сбербанком – 500 млн рублей, перед банком "Восточный" – 190 млн рублей, перед Промсвязьбанком, который подал иск, – 134 млн рублей. Без поддержки краевой власти предприятие не сможет выйти на уровень работоспособности", – сказал Молотов.

Он добавил, что для Зонального района это очень важное предприятие, ведь там трудится 500 человек.

Напомним, что несколько дней назад появилась информация о том, что на предприятии собираются уволить почти 200 человек.

Между тем, как 25 февраля сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" на самом заводе, принято решение сохранить 200 сотрудников, которых ранее планировалось уволить. Также на предприятии сообщили о погашении долгов по зарплате в полном объеме, и что о банкротстве речи тоже не идет.

Однако по информации депутата райсобрания Зонального района, руководителя местного отделения "Справедливой России" Евгения Щетинина, 192 работника все же получили уведомление об увольнении.

Также Александр Молотов призвал власти обратить внимание на ситуацию на "Алтайском бройлере", где, по словам местных депутатов, произошло сокращение заработных плат.