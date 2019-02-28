Региональное ГУ МЧС предупреждает жителей Алтайского края об ухудшении погодных условий в четверг, 28 февраля.

В частности ожидаются гололедица на дорогах, мокрый снег, метель и усиление ветра. Его порывы ночью могут достигать 20 метров в секунду.

В связи с этим население просят предпринять меры предосторожности, чтобы не стать жертвой стихии. В частности рекомендуется обходить стороной рекламные щиты и другие слабозакрепленные конструкции.

Кроме того, не следует укрываться под деревьями и возле стен домов, так как не исключено падение ветвей, а также различных предметов с балконов и кусков фасада.

В условиях гололедицы нужно обратить внимание на обувь. Необходимо отказаться от высоких каблуков, отдав предпочтение не скользящей обуви на микропористой основе.

Автолюбителям советуют воздержаться от дальних поездок. При движении следует соблюдать ПДД, снизить скорость движения, внимательно следить за дорогой и держать "почтительную" дистанцию до впереди идущего транспорта.