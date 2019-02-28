В связи с потеплением и разрушением льда принято решение закрыть три ледовые переправы в Майминском и Усть-Коксинском районах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Алтай.

Речь идет о дорогах через реки в селах Катанда, Тюнгур и Усть-Муны. Движение транспорта по ним теперь запрещено.

Открытыми остаются еще семь ледовых переправ:

– через Катунь в селе Барангол (Майминский район);

– через Катунь в селах Инегень и Яломан (Онгудайский р-н);

– через Бию в селах Огни и Озеро-Куреево (Турочакский р-н).

– через Катунь в селах Кайтанак и Катанда-1 (Усть-Коксинский р-н).

Их закрытие запланировано на вторую декаду марта.