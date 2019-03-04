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"Зеленый свет" ларькам и палаткам. Нужна ли Барнаулу нестационарная торговля?

, ИА "Амител", Анна Маковеева
Amic.ru выяснил, достаточно ли в краевой столице торговых мест
Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Минпромторг предлагает вернуть в российские города ларьки и торговые палатки, в Госдуму внесли законопроект о нестационарной и мобильной торговле. Той самой, от которой так рьяно пытались избавиться еще несколько лет назад. Сегодня депутаты и чиновники увидели плюсы в этой деятельности. Как пояснил "Российской газете" замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, сегодня крупные сети занимают 30-40% рынка, но производителей, которые хотят представить свои товары на полках торговых сетей, гораздо больше. В Минпромторге выход из сложившейся ситуации видят в развитии нестационарной розничной торговли. По оценкам Виктора Евтухова, с принятием закона одних только автолавок в стране может появиться не менее 50 тысяч. Amic.ru выяснил, нужны ли дополнительные торговые места в Барнауле.

Норма перевыполнена

Несколько лет подряд Барнаул буквально "зачищали" от нестационарных торговых точек. За последние годы в городе ликвидировали торговые палатки на ул. Пионеров, снесли цветочные киоски на пл. Октября, закрыли Первомайский рынок, построив на его месте ТЦ "Гулливер", переформатировали уличную торговлю на пл. Спартака. Однако в администрации города утверждают, что говорить о "притеснении" нестационарной торговли в Барнауле в принципе неверно. СВ столице края таких объектов более чем достаточно:

"Существует минимальный норматив по обеспеченности торговыми площадями на 1000 человек. В Барнауле норма по количеству стационарных торговых объектов превышена в 2,5 раза, норма по количеству нестационарных торговых объектов — в 2 раза. Должно быть 700 нестационарных объектов, а у нас их 1400. Говорить о том, что у нас ущемлен такой формат, мы не можем", пояснил Amic.ru председатель комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации Барнаула Александр Пугач.

Чиновник уточнил, что к объектам нестационарной торговли относятся некапитальные сооружения (павильоны и киоски), сезонные торговые площадки для продажи новогодних елей, саженцев и продуктов питания, а также ярмарочная торговля на территории рынков. Также в Барнауле есть 144 бесплатных торговых места для тех горожан, которые хотят продать излишки урожая. Они оборудованы на пл. Спартака, на ул. Георгиева, ул. Северо-Западной.

Количество — в качество?

По информации городских властей, в последние 10 лет количество нестационарных торговых объектов в Барнауле почти не изменилось, зато выросло их качество. На месте киосков, торгующих через маленькое окно, появляются современные павильоны, в которых можно обогреться в ожидании автобуса, выпить кофе и почитать свежую прессу. На территории рынка "Первомайский" построили крупный торговый центр "Гулливер", в котором расположился современный фермерский дворик. "Старый базар", который пришлось закрыть из-за реконструкции здания, скоро будет открыт в обновленном виде. Вероятно, исторически сложившаяся концепция рынка не изменится, но сначала этот вопрос обсудят в Общественной палате Алтайского края.

Ряд нестационарных торговых объектов пришлось закрыть по объективным причинам. Например, из-за изменений федерального законодательства, касающихся торговли алкоголем и сигаретами, в городе закрылись киоски по продаже пива и табака. Нестационарные объекты на ул. Пионеров ликвидировали из-за необходимости расширения проезжей части. Некоторые киоски, которые мешают обзору, убирают по требованию ГИБДД.

"Сказать, что мы вели какую-то борьбу с нестационарной торговлей или как-то ограничивали ее, я не могу. Единственное, рынок "Урожайный" был закрыт, так как на этом месте было принято решение построить жилой дом. Торговцев распределили на другие площадки в Индустриальном и Ленинском районах", — сказал Александр Пугач.

По мнению чиновника, о том, что город не испытывает дефицита торговых мест, говорит и тот факт, что в 2018 году 35 мест нестационарной торговли и около трети сезонных площадок остались невостребованными.

"Точки роста" нестационарной торговли Александр Пугач видит в новых районах города, где еще недостаточно развита инфраструктура. По его словам, в последнее время в Барнауле появляется много специализированных магазинов продуктов (сыры, мясо, полуфабрикаты от производителей), около трети из них приходится на нестационарные объекты. "Мы приветствуем это направление торговли", — сообщил чиновник.

Куда расти

Барнаульский предприниматель Алексей Шефер полагает, что при развитии торговли городу необходимо брать пример пример со столицы: "Меня поразили московские рынки. Мне кажется, что Барнаулу не хватает подобного формата. У нас люди приходят на рынок просто купить продукты. В Москве же половина площади занята общепитом: на рынке собраны все кухни мира, начиная от кавказской, заканчивая средиземноморской. Там можно выбрать свежие морепродукты, и их приготовят у тебя на глазах".

Владелица небольшого отдела по продаже ферментированного чая Светлана Владимировна обращает внимание на то, что мелким предпринимателям нужны именно дешевые торговые места. "Существующих точек, ориентированных на мелкий бизнес, недостаточно. Мне повезло, я плачу за аренду всего 500 рублей за квадратный метр. Это очень дешево, а в торговых центрах места дорогие. Если бы дешевых мест было больше, многие пошли бы в торговлю: начиная от мелких производителей синтетических моющих средств, заканчивая теми, кто шьет небольшие партии детской одежды или хочет продать излишки со своего подворья", — рассказала она.

В управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры считают, что нестационарные торговые объекты будут привлекательны, прежде всего, для мелких и средних производителей продуктов питания. "Малые форматы торговли интересны бизнесу. Они являются стартовой площадкой для многих начинающих предпринимателей, учитывая узкую товарную специализацию, минимизацию расходов на эксплуатацию и возможность максимального приближения к населению", — говорится в ответе управления на запрос Amic.ru.

Нужен контроль

Юлия Пономарева, директор Департамента экономического развития Алтайской ТПП, член Комиссии по экспертизе и аттестации экспертов ТПП РФ, рассказала о возможных проблемах, связанных с развитием нестационарной торговли.

"На восьми квадратных мерах невозможно организовать условия для торговли, как того требуют нормы законов. Возьмем для примера киоск, специализирующийся на продаже молочной продукции. Чтобы разморозить холодильник и помыть его, торговлю не остановят даже на день, иначе владелец потеряет прибыль. В магазине есть возможность отключить три холодильника из пяти и не прекращать при этом зарабатывать из-за необходимости соблюдать правила торговли. Нужно помнить, что жесткий контроль за качеством товаров в киосках, как правило, отсутствует, отсюда большая вероятность, что вам продадут просроченный товар. Зачастую, такой бизнес — теневой, который по понятным причинам не регистрируют, соответственно налоги не платят, бюджет не пополняют", — рассказала Юлия Пономарева Amic.ru.

По ее мнению, нестационарные и мобильные объекты не будут составлять серьезную конкуренцию торговым сетям. Они могут конкурировать в очень незначительных объемах, в таких сегментах, как хлеб, молоко: покупателю будет проще зайти за этими продуктами в соседний киоск, чем идти в большой супермаркет. "Возможно, такая форма торговли в какой-то мере будет способствовать  развитию малого бизнеса, но рассматривать ситуацию необходимо комплексно. Будет ли ведение нестационарной торговли цивилизованным и безопасным для потребителя — вопрос", — считает эксперт.

Интересные факты

Согласно актуальной схеме размещения нестационарных объектов, лидером по числу легальных нестационарных торговых мест в Барнауле является Индустриальный район, здесь их 432. На втором месте находится Ленинский район, где на 261 площадке расположены палатки, киоски, павильоны, автоцистерны, автомагазины и прочие объекты. Район лидирует по числу автоматов по продаже питьевой воды. В Железнодорожном и Центральном районах города под нестационарную торговлю выделено по 217 мест, а в Октябрьском районе — всего 151.

Договоры на размещение нестационарных торговых объектов заключаются по итогам аукциона. Стоимость аренды места — от 100 до 500 рублей. С добросовестными арендаторами может быть заключено допсоглашение, тогда участок не будут выставлять на аукцион.

Схему размещения нестационарных торговых объектов утверждает муниципалитет. Если торговля осуществляется с нарушением этой схемы, закон предусматривает введение административной ответственности. Размер штрафов для граждан составляет 500-3000 рублей; для должностных лиц — от 3000 до 10000 рублей; для юридических лиц — от 10000 рублей до 50000 рублей. За повторное правонарушение размер штрафа увеличивается.

Автор:
Анна Маковеева корреспондент

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Комментарии

4.03.2019 07:14
- гость -

Самая главная для Нас выгода от этого нововведения озвучена в последнем абзаце-остальное всё от лукавого!

0  0
4.03.2019 07:35
- гость -

То запрещают, то разрешают... Зато какая показуха работы наших чиновников!

0  0
4.03.2019 07:39
Борис

Договоры на размещение нестационарных торговых объектов заключаются по итогам аукциона. Стоимость аренды места — от 100 до 500 рублей. С добросовестными арендаторами может быть заключено допсоглашение, тогда участок не будут выставлять на аукцион.
---------------------------
Аренда в ТЦ на много больше, пустых мест, хоть коней на постой загоняй. Комки девяностых и не только, вновь возвращаются.

0  0
4.03.2019 08:27
Сергей

4.03.2019 07:35
- гость - Нестационарную торговлю в Барнауле никто не запрещал, она была всегда, под предпринимателей специально вводят новые места, если возможно технически и территориально! Сумма аренды действительно смешная, пожалуйста работайте! Стоять молодым торговцам (молодежи) на улицах города с коробок продавать что-то и жаловаться, что все плохие и аренда конская, виноваты во всем все окружающие - полный бред, надо хоть маленько пошевелиться! Бабулек давно уже никто не трогает, им специально ставят бесплатные торговые ряды, и да, их в городе больше, чем в статье указано, на Соце есть, на Челюскинцев.

0  0
4.03.2019 08:54
- гость -

Гнать бы в шею таких экспертов. Это ваши сети просрочкой торгуют. А мелкие комки в шаговой доступности, как раз, чтобы удержать клиентов, стараются качество товара должным образом держать.

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4.03.2019 08:56
- гость -

Главное сигареты и алкоголь не разрешать в комках. Тогда порядок будет.

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