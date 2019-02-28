Сенаторы США Вэл Демингс и Элиза Стефаник задались целью знать все о президенте России.

Они внесли в конгресс законопроект, согласно которому в американском законодательстве была бы закреплена слежка за Владимиром Путиным.

Конгрессмены предлагают обязать американскую разведку собирать сведения о Владимире Путине (что она, безусловно, и делает) и регулярно предоставлять о нем отчет на рассмотрение сенаторов.

При этом особенно их интересует такая информация как доходы и имущество российского президента, его союзники и секретные связи.

С текстом об инициативе можно ознакомиться на сайте Элизы Стефаник.