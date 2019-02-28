Сенаторы США Вэл Демингс и Элиза Стефаник задались целью знать все о президенте России.
Они внесли в конгресс законопроект, согласно которому в американском законодательстве была бы закреплена слежка за Владимиром Путиным.
Конгрессмены предлагают обязать американскую разведку собирать сведения о Владимире Путине (что она, безусловно, и делает) и регулярно предоставлять о нем отчет на рассмотрение сенаторов.
При этом особенно их интересует такая информация как доходы и имущество российского президента, его союзники и секретные связи.
С текстом об инициативе можно ознакомиться на сайте Элизы Стефаник.
Комментарии
Американские сенаторы предлагают разведке собирать сведения о президенте России
А Бутиной собирать сведения о президенте США не разрешают
теперь воронежу совсем звездец
Хм. Странно. Мне кажется это первое, что должна была делать "ихняя" разведка 1 января 2000 года. А наш президент и не скрывается. Вон, вся информация в новостях есть. Даже вопросы можете задать раз в год. Че следить то?
в своем патриотизме и тупости с пиндосами и прочими англосаками только жители окраины могут соревноваться..
А разве не проще и дешевле спросить у Алексея "Шрека" Навального?
Да и амиковские "спецы" все знают. Им тоже можно вопросы задать.
Пора американских сенаторов опаивать и во время их бессознательного состояния подсовывать им убитых проституток.
Пьяный проспится,а вот американский сенатор...
Вспомнил, когда Крым присоединился, они нашли секретные счета Путина и уже 5 лет грозятся их опубликовать. Или заморозить. Наверное не те нашли