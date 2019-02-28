Восстановление аэропорта Бийска отложили на неопределенный срок

Фото: aeroaltay.livejournal.com

Заброшенный уже несколько лет аэропорт в городе Бийске, находящийся в краевой собственности, в ближайшие годы не планируют восстанавливать. Как сообщил в ходе правительственного часа министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев, все средства будут направлены на реконструкцию и строительство терминала в барнаульском аэропорту имени Германа Титова.

Как сообщил депутатам министр, развитие аэропорта в Бийске, который находится в краевой собственности, невозможно без реконструкции взлетно-посадочной полосы. Это требует больших затрат. Учитывая, что недалеко от Бийска в Горном Алтае уже осуществляются рейсы в Москву, то авиакомпании вряд ли будут заинтересованы осуществлять рейсы в наукоград.

При этом министр отметил, что при получении федеральных средств бийский аэропорт можно использовать для развития малой авиации в Алтайском крае. Однако в ближайшей перспективе вряд ли об этом можно говорить всерьез.

Интересно, что еще летом 2016 года на совещании с участием полпреда президента в СФО Сергея Меняйло генеральный директор новосибирского аэропорта Евгений Янкилевич сообщил о намерении руководства холдинга "Новапорт" стать инвестором для бийского аэровокзала. Тогда всерьез говорилось, что компания миллиардера Романа Троценко готова вложить в развитие аэропорта около 250 миллионов рублей. За два года реализация проекта так и не сдвинулась с мертвой точки.

Отметим, что аэропорт, расположенный в 12 километрах от города Бийска в Алтайском крае, перестал принимать рейсы в 2009 году. С 2013 года после закрытия метеостанции и пожарной части он не имеет права принимать воздушные суда. Инфраструктура аэропорта, в частности радарное оборудование, в 2013-2014 годах частично демонтировано. Топливозаправочное оборудование практически полностью разрушено коррозией, нет водоснабжения. Последний раз аэродром в Бийске использовался в 2009 году для временного базирования авиации МЧС, участвовавшей в ликвидации последствий аварии на Саяно-Шушенской ГЭС.