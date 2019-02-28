Минтруд России опроверг появившиеся в средствах массовой информации сведения о прогнозируемых массовых увольнениях россиян весной 2019 года, сообщает РИА Новости.

Пресс-служба ведомства утверждает, что ситуация на рынке труда стабильна и количество безработных должно остаться на прежнем уровне.

В Министерстве труда заверили, что количество планируемых увольнений "отражает естественное движение персонала на предприятиях и незначительно варьируется от недели к неделе".

Согласно статистике, представленной ведомством, в России на 19 февраля числятся 782,7 тысячи безработных. Это на 2,2% меньше, чем годом ранее.