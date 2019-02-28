Авария произошла на дороге Бийск – Лесное – Амурский / Фото: 22.мвд.рф

Лобовое столкновение автомобилей, в результате которого пострадали четыре человека, произошло под Бийском.

Как сообщили в краевой ГИБДД, авария случилась на четвертом километре дороги Бийск – Лесное – Амурский.

Установлено, что водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21104 решил совершить обгон, и выехал на полосу встречного движения. В итоге мужчина не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Toyota Camry.

Водители и пассажиры получили серьезные травмы. Всего пострадало четыре человека, среди которых шестилетний ребенок.

По факту ДТП проводится проверка.