МТС – крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг – сообщает о развития сети LTE в Республике Алтай. С начала 2018 года скоростной LTE-интернет появился в 20 населенных пунктах, и теперь доступен во всех районах республики, а сами горноалтайцы стали активнее выходить в интернет со смартфонов и планшетов – объем переданного трафика в сетях МТС за год утроился.

Жители только республиканского центра ежемесячно потребляют такое количество трафика, что этого хватило бы на загрузку более чем одного полумиллиона фильмов в формате HD. Статус самых "качающих" районов области заслужили Майминский, Усть-Коксинский и Кош-Агачский. В среднем один житель этих районов использует объем мобильного интернета, которого достаточно для того, чтобы смотреть YouTube более 50 часов в месяц. Кстати, наибольший объем трафика у абонентов МТС в республике приходится на просмотр видео, прослушивание аудио и общение в социальных сетях.

Основными драйверами для стремительного роста мобильного трафика стали расширение покрытия сети МТС в Горном Алтае и доступность смартфонов для жителей. В прошедшем году компания запустила новые базовые станции в 20 населенных пунктах Республики Алтай. Более 30 000 жителей региона получили доступ к самым современным сервисам на скоростях до 150 Мбит/с.

МТС первым из операторов запустил высокоскоростной мобильный интернет LTE в селах Жана-Аул, Ело, Иогач, Турочак, Балыктуюль, Улаган, Ябоган, Яконур, Чендек, Элекмонар, Паспаул, Чоя, в том числе в малонаселенных пунктах Озерное, Бирюля, Артыбаш, Узнезя. Особое внимание было уделено областному центру. В Горно-Алтайске увеличение скоростей горожане могут оценить в районе улиц Ленина, Чорос-Гуркина, Ключевая, Красноармейская, Дубовая роща, Онгудайская и Колхозная, Коммунистического проспекта.

В общей сложности сеть LTE МТС охватила города и села, в которых проживает более 140 тысяч горноалтайцев.

"Мы видим впечатляющий рост мобильного трафика в Республике Алтай – год от года он, как минимум, удваивается, а в этом году – утроился. Причем уже больше трети нагрузки приходится на сеть LTE. Это ожидаемо, ведь интернет-сервисы прочно вошли в жизнь горноалтайцев. Наша основная цель – предоставить максимально удобный доступ в интернет для большинства жителей республики, независимо от того, где они живут – в Горно-Алтайске, Майме или небольших населенных пунктах, где доступ к фиксированной связи в основном ограничен. В будущем мы планируем продолжить работу по устранению цифрового неравенства в регионе, запуская базовые станции в новых населенных пунктах и улучшая существующее покрытие", – отмечает директор филиала МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов.