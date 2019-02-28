Двое подростков в Алтайском крае предстанут перед судом по обвинению в грабеже – жертвой преступления оказался одногруппник одного из злоумышленников.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, на скамье подсудимых окажутся 17-летний учащийся лицея и его 16-летний знакомый, обучающийся в заринском техникуме.

Согласно данным правоохранителй, между обвиняемым учащимся лицея и его одногруппником сложились неприязненные отношения из-за того, что юноша был спокойным и хорошо учился.

"В октябре 2018 года молодой человек со своим знакомым подъехали к дому подростка в Кытмановском районе для разговора, в ходе которого стали вымогать денежные средства. Избив потерпевшего, обвиняемые забрали принадлежащий ему мобильный телефон, денежные средства и банковскую карту, после чего скрылись с места происшествия", – уточняют в СКР.

Во время предварительного следствия подростки признали свою вину. В заведения, где обучаются молодые люди, направлены представления о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, в чьи должностные обязанности входит воспитательная работа со студентами.