Несколько торговых ассоциаций составили совместное обращение в ФАС с просьбой наказать международные платежные системы Visa и Mastercard за необоснованно высокие тарифы, сообщают "Ведомости".

Ретейлеры недовольны размером межбанковской комиссии (интерчейнджем) за прием оплаты с помощью карт.

Размер его устанавливается в виде определенного процента от суммы операции и зависит от типа торговой точки и категории карты.

При этом на интерчейндж приходится 70% от общей суммы, которую каждая точка платит банку.

Заявители уверены, что Visa и Mastercard использовали свое доминирующее положение на рынке, чтобы необоснованно завысить сборы с торговых точек.