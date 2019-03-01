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На Алтае строят искусственные гнездовья для редкой хищной птицы

, ИА "Амител"
Цель проекта – изучить поведение птицы, что в перспективе позволит сохранить ее популяцию
Фото: Алексей Эбель

Фото: Алексей Эбель

В Корниловском бору, расположенном между Кулундинской и Алеусской лентами ленточного бора, на 150-летней сосне сотрудники компании "Алтайлес" установили искусственное гнездовье для большого подорлика. Эта хищная птица занесена в Красную книгу Алтайского края и Российской Федерации.

Платформа, состоящая из веток разного размера, закреплена на высоте 10 метров от земли. Основным параметром выбора дерева для гнезда стала крона. Мощные ветки позволяют удержать внушительное по размерам гнездовье.

Цель проекта, который на языке орнитологов называется нестбоксингом, – изучить поведение птицы, понимать особенности заселения естественных и искусственных гнездовий. В будущем это поможет сохранять и увеличивать численность редкой птицы в лесах Алтайского края. Опыт может быть уникальным для России, так как нестбоксинг для большого подорлика – явление редкое и малоизученное.

"Селится подорлик всегда возле лесных болот или лесных озер, стариц с заболоченными берегами в поймах рек. При этом сплошных лесов он избегает, леса должны чередоваться с лугами. В этих местах и нужно устанавливать искусственные гнезда. Если где-то имеются уже известные гнезда, желательно в первую очередь установить несколько искусственных гнезд вблизи от них (в 2-4 км). Гнезда нужно размещать на опушках, в разреженных местах или на краю полян. Но и самые крайние деревья использовать нежелательно, лучше – в нескольких метрах от линии опушки, чтобы гнездо было не сильно заметно с открытого места и чтобы в него не попадало солнце. Вид дерева значения не имеет, это может быть преобладающая в данном месте порода", – поделился опытом кандидат биологических наук, доцент, старший научный сотрудник лаборатории экологии птиц и наземных беспозвоночных Института экологии растений и животных уральского отделения РАН Владимир Тарасов.

В Алтайском крае вокруг деревьев, где обитают большие подорлики, сотрудники "Алтайлеса" в течение 3 лет устанавливают буферные зоны, где в радиусе 300 метров запрещены рубки. Это делается с учетом особенностей характера хищника. Птица консервативна в отношении места гнездования и может занимать одно и то же гнездо долгие годы. Кроме того, компания установила добровольный мораторий на рубки в тех местах, где в будущем планируется создание особо защитных участков леса. Цель – сохранение биологического разнообразия и недопущение возможного негативного влияния хозяйственной деятельности на редкие виды.

Важно отметить, что устойчивая хозяйственная деятельность в лесу (плановые рубки) не наносят заметного вреда орнитофауне. "Наоборот, она (хозяйственная деятельность – прим. ред.) повышает мозаичность угодий и способствует увеличению как обилия животных, так и их видового разнообразия, – считает Владимир Тарасов. – Но это при важном условии, что ширина лесосеки не должна превышать 40-50 м, а между полосами лесосек должны оставаться полосы спелого леса минимум такой же ширины. Еще одно условие – не проводить рубки при положительных температурах воздуха, а только по снегу, чтобы не беспокоить гнездящихся птиц и не разрушать почвенный покров".

Подчеркнем, лесная холдинговая компания "Алтайлес" на протяжении нескольких лет изучает и внедряет новые способы сохранения редких видов растений, животных и птиц. Создаются буферные зоны в местах обитания объектов разнообразия, объявляется мораторий на рубки в период размножения видов, хозяйственные мероприятия проходят в зимнее время года. Проводятся консультации с учеными и научные исследования по вопросу влияния природных и хозяйственных факторов на поведение птицы. Преобладает мнение, что одна из основных причин, по которой хищник может покидать гнездо, – это отсутствие кормовой базы. 

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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