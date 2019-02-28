Средства на капиталоемкие работы, которые начнет получать с 2019 года Барнаул по федеральной программе "Безопасные и качественные автомобильные дороги", необходимо направить на строительство подземного туннеля рядом с железнодорожным вокзалом. Об этом заявил на правительственном часе с министром транспорта Алтайского края депутат АЗКС от фракции "Справедливая Россия" Владислав Вакаев.

По его словам, это необходимо делать незамедлительно. Тем более, есть уникальная возможность после того, как федеральный Минтранс выразил желание выделить регионам дополнительные средства на капиталоемкие работы. Эти деньги, по мнению Вакаева, не нужно тратить исключительно на ремонт уже существующих улиц, а направить на строительство туннеля. Как добавил эсер, сейчас сложилась благоприятная ситуация, поскольку к 2024 году РЖД планирует закончить реконструкцию железнодорожного вокзала в Барнауле.

"Мы все прекрасно знаем, какой объект как воздух нужен краевой столице, все больше и больше задыхающейся в пробках. Это подземный путепровод в районе железнодорожного вокзала, который должен связать "спальные районы" и центр города", – заявил Владислав Вакаев.

Идею связать центр и северо-западную часть города автомагистралью впервые обозначили в Генплане развития 1946-1948 годов. А в 1978 году городское руководство приняло решение разработать проект такого тоннеля. Через пять лет документы были готовы, но перестройка поменяла планы. В работе над проектом 1983 года и его обновленным вариантом 2014 года принимал участие бывший главный архитектор Барнаула Сергей Боженко.

Стоимость всего проекта оценивается в 2,4 миллиарда рублей.

Тоннель включает в себя транспортный узел в границах Павловского тракта и трех проспектов – Ленина, Строителей, Коммунаров. Основным сооружением должен стать тоннель под железнодорожными путями. Тоннель планируется провести от перекрестка проспектов Строителей и Красноармейского в створ улицы Георгия Исакова на пересечении улицы Матросова и проспекта Коммунаров. Далее транспорт разделится на два потока – в сторону улицы Юрина и в направлении улицы Антона Петрова.

Над проектом работали три института – "Алтайгражданпроект", Новосибирский "Сибгипротранс" и московский Гипрокоммундортранс. Реализация проекта рассчитана на несколько этапов. Сначала нужно построить сам тоннель, который обойдется в миллиард рублей. После этого, как утверждает Боженко, за железной дорогой планируется проложить объездную магистраль для грузовиков. Эта дорога должна стать дублером участка проспекта Строителей от улицы Советской Армии до проспекта Ленина. После этого необходимо возвести подход к тоннелю со стороны проспекта Коммунаров.