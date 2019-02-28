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Депутат АКЗС призвал направить деньги на строительство ж/д туннеля в Барнауле

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Речь идет о подземном туннеле в районе железнодорожного вокзала

Средства на капиталоемкие работы, которые начнет получать с 2019 года Барнаул по федеральной программе "Безопасные и качественные автомобильные дороги", необходимо направить на строительство подземного туннеля рядом с железнодорожным вокзалом. Об этом заявил на правительственном часе с министром транспорта Алтайского края депутат АЗКС от фракции "Справедливая Россия" Владислав Вакаев.

По его словам, это необходимо делать незамедлительно. Тем более, есть уникальная возможность после того, как федеральный Минтранс выразил желание выделить регионам дополнительные средства на капиталоемкие работы. Эти деньги, по мнению Вакаева, не нужно тратить исключительно на ремонт уже существующих улиц, а направить на строительство туннеля. Как добавил эсер, сейчас сложилась благоприятная ситуация, поскольку к 2024 году РЖД планирует закончить реконструкцию железнодорожного вокзала в Барнауле.

"Мы все прекрасно знаем, какой объект как воздух нужен краевой столице, все больше и больше задыхающейся в пробках. Это подземный путепровод в районе железнодорожного вокзала, который должен связать "спальные районы" и центр города", – заявил Владислав Вакаев.

Идею связать центр и северо-западную часть города автомагистралью впервые обозначили в Генплане развития 1946-1948 годов. А в 1978 году городское руководство приняло решение разработать проект такого тоннеля. Через пять лет документы были готовы, но перестройка поменяла планы. В работе над проектом 1983 года и его обновленным вариантом 2014 года принимал участие бывший главный архитектор Барнаула Сергей Боженко.

Стоимость всего проекта оценивается в 2,4 миллиарда рублей.

Тоннель включает в себя транспортный узел в границах Павловского тракта и трех проспектов – Ленина, Строителей, Коммунаров. Основным сооружением должен стать тоннель под железнодорожными путями. Тоннель планируется провести от перекрестка проспектов Строителей и Красноармейского в створ улицы Георгия Исакова на пересечении улицы Матросова и проспекта Коммунаров. Далее транспорт разделится на два потока – в сторону улицы Юрина и в направлении улицы Антона Петрова.

Над проектом работали три института – "Алтайгражданпроект", Новосибирский "Сибгипротранс" и московский Гипрокоммундортранс. Реализация проекта рассчитана на несколько этапов. Сначала нужно построить сам тоннель, который обойдется в миллиард рублей. После этого, как утверждает Боженко, за железной дорогой планируется проложить объездную магистраль для грузовиков. Эта дорога должна стать дублером участка проспекта Строителей от улицы Советской Армии до проспекта Ленина. После этого необходимо возвести подход к тоннелю со стороны проспекта Коммунаров.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

28.02.2019 16:54
Влад

хватит предлагать...нужно давно сделать

0  0
28.02.2019 16:56
- гость -

и выкупить порядка 150 частных домовладений

0  0
28.02.2019 17:09
- гость -

Мост через Ж/Д пути не дешевле сделать? Или под путями можно но не на вокзале а в районе Павловского тракта расширить, ну или Молодежную соединить с Власихинской и расширить их.

0  0
28.02.2019 17:15
- гость -

Читаешь и диву даёшься, прям маниловщина в чистом виде. Каждый квадратный метр в районе вокзала застроен, дороги не расширить и тут бабах - тоннель. Даже если его и героически построят, остановив в центре движение на год, выезжая из него опять же будешь попадать на обычные барнаульские узкие дороги. Чего вообще об этом говорить, тщеславие потешить если только....

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