По факту травмирования 27 февраля четырехлетнего ребенка в результате падения глыбы льда с крыши многоэтажки возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СКР по Рязанской области.

Следователи выявили признаки халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Санкции статьи предусматривают до 5 лет лишения свободы.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

В частности они изымают организационно-распорядительные документы учреждения, хозяйственную документацию, содержащую сведения о работах для обеспечения безопасности эксплуатации здания, и лицах, ответственных за их выполнение.

Напомним, юный житель Рязани, на которого упала глыба, получил серьезные травмы и был экстренно доставлен в реанимацию.