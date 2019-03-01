В 2019 году в развитие системы здравоохранения Алтайского края вложат 1 млрд рублей. Дополнительные средства выделены из бюджета Алтайского края. Об этом 28 февраля сообщил журналистам министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

В первую очередь выделенные средства будут направлены на оснащение и переоснащение межрайонных медицинских центров в Алейске, Бийске, Заринске, Камне-на-Оби, Славгороде и Барнауле. Практически треть от выделенной суммы – 400 млн рублей – будет направлено на дооснащение медицинским оборудованием первичных сосудистых отделений и отделений реанимации и анестезиологии перечисленных районных и городских больниц. Также в эту сумму входит разработка проектно-сметной документации на капремонт медорганизаций. Работы будут выполнены в 2020 году.

Более 130 млн рублей будет направлено на завершение работ по ремонту зданий и отделений городских и районных больниц, работы в которых начались еще в 2018 году. Всего таких насчитывается девять. 55 млн рублей будет направлено на завершение аварийно-восстановительных работ в Бийском противотуберкулезном диспансере.

Более 100 млн рублей предусмотрено на укрепление материально-технической базы детских поликлиник. В 17 учреждениях будет выполнен капитальный ремонт, приобретено оборудование, а также проведены работы по устройству входных групп, зон ожидания, регистратуры, колясочных комнат и комнат матери и ребенка.

Около 300 млн рублей будет направлено на капитальный ремонт и оснащение медицинским оборудованием 29 учреждений, в частности инфекционного отделения городской больницы №12 г. Барнаула, хирургического отделения Троицкой ЦРБ и других.

И еще 25 млн рублей планируется направить на ремонт общежитий и на приобретение симуляционного оборудования, а также на ремонт колледжей и медицинских техникумов в городах и районах края.