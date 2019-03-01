Жители Алтайского края перестали брать кредиты наличными

Жители Алтайского края отказываются от кредитов наличными в пользу POS-кредитов – займов на покупку товара, которые оформляют прямо в магазине. Такие выводы можно сделать на основе анализа данных 600 кредиторов, которые предоставляют информацию Объединенному кредитному бюро (ОКБ).

Как сообщили Amic.ru в ОКБ, в январе 2019 года в Алтайском крае было выдано на 89% меньше кредитов наличными (около 290 млн рублей против 2 млрд 588 млн рублей в январе 2018 года). При этом POS-кредитов жители Алтайского края оформили на 167% больше в рублевом выражении (около 726 млн рублей) и на 32% больше в количественном выражении (около 14 тысяч шт.).

Число выданных кредитных карт сократилось с 13 до 11 тысяч, но их общий лимит увеличился с 620 до 749 миллионов. Автокредитов стало больше на 34% в численном выражении (195 против 145 годом ранее) и на 36% больше в рублях (147 млн руб. против 108 млн руб.). А вот объем ипотеки вырос незначительно и составил около 1,5 млрд рублей против 1,4 млрд рублей в январе 2018 года (-4%). Всего в первом месяце 2019 года жители Алтайского края заняли у кредиторов более 6,4 млрд рублей, это на 25% больше, чем в прошлом году.

Отметим, что в целом по России количество выданных кредитов увеличилось на 5%, а объемы кредитования – на 19%. В отличие от Алтайского края, в других регионах охотно берут кредиты наличными (+18% к январю 2018 года), а вот число POS-кредитов снижается (-5%). Ипотечных кредитов в стране взяли на 10% меньше, чем годом ранее, а количество автокредитов увеличилось на 1%.