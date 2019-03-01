Офис Альфа-Банка, недавно открытый в г. Новокузнецке Кемеровской области, расположен на площадке одного из самых интересных и атмосферных мест города – в музее ретроавтомобилей "РЕТРОПАРК". При этом внутри он оформлен в современном стиле. Лаконичный интерьер с использованием различных пород дерева выдержан в традиционных серо-белых тонах Альфа Private*. Стены офиса декорированы картинами известных местных художников.

Здесь для клиентов созданы оптимальные условия для проведения деловых встреч и переговоров, что обеспечивает им комфорт и полную конфиденциальность.

"Мы более 9 лет работаем с высокосостоятельными клиентами Кузбасса, и теперь у нас появилось официальное место для встреч – представительство Альфа Private в Новокузнецке, – делится впечатлениями вице-президент Альфа Private Ольга Кемпель. – Сегодня продукты и услуги постепенно уходят в цифру, что приветствуется нашими клиентами. Круглосуточную удаленную доступность банковских сервисов они часто называют основным конкурентным преимуществом Альфа-Банка. Однако сложные финансовые вопросы клиентам важно решать непосредственно в офисе. Наша задача – обеспечить высокие стандарты работы в соответствии с российскими и мировыми практиками Private Banking**. Помимо классического банковского сервиса, мы значительно расширили предоставление нашей инвестиционной экспертизы на рынках капитала. Альфа Private оказывает комплексную поддержку по вопросам юридического и налогового сопровождения не только нашим клиентам, но и членам их семей, консультирует по вопросам трансграничного обслуживания капитала и решений для бизнеса. Lifestyle*** услуги уже давно являются неотъемлемой частью нашей работы. С открытием представительства мы усиливаем свое присутствие в Кузбассе и рассчитываем на новые качественные показатели бизнеса".

АО "Альфа-Банк"

*Прайвэт – прим.ред.

**Прайвэт Бэнкин – прим.ред.

***Лайфстайл – прим.ред.