Первый день весны в Алтайском крае ожидается достаточно теплым, а местами в регионе 1 марта столбики термометров покажут +8 градусов.

"В отдельных районах снег, мокрый снег, гололедные явления, на дорогах гололедица", – говорится в сообщении алтайского ЦГМС.

Дневные температуры составят -2...+3 градуса, местами в южных районах будет до +8 градусов. Ветер южный, 3-8 метров в секунду, местами порывы 11-16 метров.

В Барнауле временами снег, мокрый снег, гололедные явления, на дорогах гололедица. Дневные температуры составят 0...+2 градуса. Ветер южный, 5-10 метров в секунду.