Правоохранители продолжают расследование страшной трагедии в Кирове, где от голода и обезвоживания скончалась брошенная матерью девочка, сообщает СУ СКР по Кировской области.

Трупик ребенка обнаружили в квартире по месту жительства на улице Щорса 20 февраля.

Как выяснилось, мать девочки оставила ее без присмотра почти неделю назад и с тех пор в дом не возвращалась.

В отношении 21-летней девушки возбудили уголовное дело по "в" и "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего с особой жестокостью"). Ей грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Кроме того, следователи возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ ("Халатность"). По версии следствия, сотрудники системы органов профилактики и учреждений здравоохранения должны были контролировать условия жизни ребенка, но не делали этого.

В результате малышка жила в условиях антисанитарии, а также нехватки пищи, воды и лекарств. Если бы должная профилактическая работа велась, трагедию можно было предотвратить, считают правоохранители.

В связи с этим задержана заведующая поликлиникой, в которой наблюдался ребенок до конца 2016 года.

По версии следствия, при ее попустительстве в результате ненадлежащего, халатного исполнения своих прямых обязанностей, девочка более двух лет была лишена предусмотренного действующим законодательством медицинского контроля за ее здоровьем. Таким образом, возникла ситуация опасная для нее.