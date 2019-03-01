Перекресток Советской Армии и Павловского тракта в Барнауле, где часто автомобилисты нарушают правила ПДД, выезжая на трамвайные пути, ждет в 2019 году реконструкция, после которой там будут установлены камеры фото- и видеофиксации. Об этом Amic.ru сообщил заместитель министра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин.

Ранее начальник УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю Владислав Перцев, подводя итоги за 2018 год, признал, что на перекрестке неоднократно водители игнорируют правила ПДД. Многие автомобилисты, не желая стоять в пробке на светофоре, выезжают на трамвайные пути и создают угрозу для безопасности. Так, в ноябре 2018 года неуправляемый трамвай на данном участке протаранил сразу несколько машин, стоявших на пути его движения. Владислав Перцев отметил, что камеры фото- и видеофиксации позволят не нарушать правила на данном участке города.

Ожидается, что до этого перекресток ждет реконструкция, которая произойдет в несколько этапов. В частности – замена асфальта. На это будут выделены из краевого бюджета дополнительные средства. К работам планируется приступить летом 2019 года.

Отметим, что по информации ГИБДД очагами концентрации ДТП по итогам 2018 года признаны 56 участков. В их числе перекрестки Георгия Исакова – 2-я Северо-Западная, Георгия Исакова – Покровская, проспект Ленина – Партизанская, а также пешеходный переход на улице Юрина в районе дома №225. Всего по итогам 2018 года доля наездов на пешеходов из числа всех аварий составила 37%. Каждое второе ДТП с участием пешеходов произошло на переходах.