Перекресток Советской Армии и Павловского тракта в Барнауле, где часто автомобилисты нарушают ПДД, выезжая на трамвайные пути, ждет в 2019 году реконструкция, после которой там будут установлены камеры фото- и видеофиксации. Об этом Amic.ru сообщил заместитель министра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин.
Ранее начальник УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю Владислав Перцев, подводя итоги за 2018 год, признал, что на перекрестке неоднократно водители игнорируют правила ПДД. Многие автомобилисты, не желая стоять в пробке на светофоре, выезжают на трамвайные пути и создают угрозу для безопасности. Так, в ноябре 2018 года неуправляемый трамвай на данном участке протаранил сразу несколько машин, стоявших на пути его движения. Владислав Перцев отметил, что камеры фото- и видеофиксации позволят не нарушать правила на данном участке города.
Ожидается, что до этого перекресток ждет реконструкция, которая произойдет в несколько этапов. В частности – замена асфальта. На это будут выделены из краевого бюджета дополнительные средства. К работам планируется приступить летом 2019 года.
Отметим, что по информации ГИБДД очагами концентрации ДТП по итогам 2018 года признаны 56 участков. В их числе перекрестки Георгия Исакова – 2-я Северо-Западная, Георгия Исакова – Покровская, проспект Ленина – Партизанская, а также пешеходный переход на улице Юрина в районе дома №225. Всего по итогам 2018 года доля наездов на пешеходов из числа всех аварий составила 37%. Каждое второе ДТП с участием пешеходов произошло на переходах.
Комментарии
после которой там будут установлены камеры фото- и видеофиксации
лучшая идея на сегодняшний день
Нафиг там асфальт менять? С ним как раз все ок там. Мост вот расширить надо через эту долбанную пивоварку. И сразу станет легче.
Т.е. угрозу безопасности создали машины на трамвайных путях, а не гоняющий по городу неуправляемый трамвай. Не, я не за то, чтобы ездить там по трамвайным путям по остановочной площадке. Но трамвай неуправляемый - это нормально, ничо особенного. Едет себе и едет по рельсам, никуда не сворачивает. А камер понатыкать, конечно же выгоднее, окупятся быстро, фиг с ней с безопасностью, которая напрямую зависит от ширины моста и режима работы светофора. Конечно, расширять дорожное полотно - это же неокупаемые вложения, а камеры - то что надо!
Поставят камеры и отчитаются, что проблема с безопасностью решена!
Зачетная идея!!!!
Дорогу надо расширять!!!! и ограждения у трамваев делать!!!
камеры они понатыкают .....ппц
реконструкция заключается в том, чтобы камеру поставить??? ну и ну...модернизаторы
Вот у меня возникает вопрос, а для чего содержим ГИБДД, кучу чиновников, дорожные службы? Кругом бардак, ответственности никто не несет, занимаются только отписками. Если проблемы решаются только камерами, так может разогнать эту кучу дармоедов. Будет одна фирма которая занимается установкой камер и все.
Георгия Исакова – Покровская
Оспиди, а здесь-то откуда аварии, там движухи-то ноль!
о как запескоструили ездюки по рельсам. давно пора приструнить вас. еще бы стоп линии нарисовали и на них камеры настроили. а то забодали олени которым лень стоять в очереди с павлика налево на совармии.
1.03.2019 08:12
- гость -
Вам бедненькому трудно ездить да ещё и не нарушая, пешком ходите чё?
А идея правильная, надо на всех пересечениях автодороги с трамвайными путями камеры поставить - остановился на путях - на те штраф, и поднять его за это до 5000 хотябы, нечего на занятый перекрёсток выезжать!
Поставят камеры и отчитаются, что проблема с безопасностью решена!
и не только - еще и повысится наполняемость бюджета )))
"Несмотря на то, что штрафы не являются в отдельных регионах существенным источником доходов региональных бюджетов, меры, основанные на повышении выявления количества нарушений Правил дорожного движения, могут давать значительный экономический эффект и способствовать росту неналоговой доходной базы регионов" (c)
1.03.2019 08:29
- гость -
Вот точно, камера на стоп-линию там очень нужна.
А там вообще не просматривается перекресток! Что бы увидеть авто которое нужно пропустить нужно выехать на полдороги. Честно говоря не понимаю назначения ГИБДД? парковочных мест не то что бы не хватает, их просто нет!! Перекрёстки плохо просматриваются, как я уже написал нужно полавто выехать что бы посмотреть!! Новые светофоры - вон на молодежной опять зелёный моргает неадекватно, едешь и думаешь том правильно он загорелся, или своей жизнью зажил... А про пешеходные переходы я вообще молчу - все уже им арут - ставьте кнопочные светофоры! Куда там, они даже на то что они не освещаются в темное время внимания не обращают... Помощники геноцида населения... Такчто переживайте, ибо будут ещё несчастные случае на наших дорогах на которые они поставлены обеспечивать безопасность, но с фантазией у этих людей туго, пока только до камер догадались, когда это до них дойдет что уже 21й век и можно подумать о сенсорных светофорах реагирующих на пешеходов... Погибнет не один из нас, и все это снимут на камеру! Наверное это камерное дело принадлежит кому-то из ихних же...
Кстати про неуправляемый трамвай правильно вспомнили. Только жаль что он в своего причалил, а не собрал ездюков.
Каждое второе ДТП с участием пешеходов произошло на переходах. А каждое второе вне пешеходного перехода, тут с какой стороны посмотреть
Каждому гоняющему по рельсам на СорАрмии по семицветному флажку на кузов...
А может быть сделать ещё один, или даже два места переезда ЖДороги?! Которая делит город пополам. Шоссе ленточный бор, Павловский строителей, новый рынок, Калинина. Не мало для нашего города что бы попасть с одной стороны жд на другую. Похоже на то как в Москве загоняют митингующих в одно узкое место что бы пошли столкновения, и что бы потом самих митингующих сделать виноватыми в несчастье.
местный опять здесь.дедуля хорош умничать