Фото: avito.ru

Двухуровневую дизайнерскую квартиру площадью 193 квадратных метра продают в центре Барнаула за 11,5 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Жилье находится в кирпичной многоэтажке на улице Анатолия. "Эксклюзивный дизайнерский ремонт, создающий особый стиль и придающий роскошь квартире. Открывается красивый вид на город и реку Обь. Рядом находится вся развлекательная инфраструктура центральной части Барнаула", – отмечает автор объявления.

Территория дома находится под видеонаблюдением. Квартира оснащена сигнализацией, имеется два парковочных места.

Выполнен качественный ремонт в классическом стиле с применением экологически чистых материалов.

На первом этаже квартиры находится просторная гостиная с зоной отдыха, кухня с выходом на лоджию, ванная комната, а также отдельная спальня с выходом на лоджию. Уровни квартиры объединены лестницей из натурального дерева.

На втором этаже находится холл с библиотекой, две спальни, санузел с душевой кабиной.