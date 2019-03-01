Фото: avito.ru
Двухуровневую дизайнерскую квартиру площадью 193 квадратных метра продают в центре Барнаула за 11,5 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Жилье находится в кирпичной многоэтажке на улице Анатолия. "Эксклюзивный дизайнерский ремонт, создающий особый стиль и придающий роскошь квартире. Открывается красивый вид на город и реку Обь. Рядом находится вся развлекательная инфраструктура центральной части Барнаула", – отмечает автор объявления.
Территория дома находится под видеонаблюдением. Квартира оснащена сигнализацией, имеется два парковочных места.
Выполнен качественный ремонт в классическом стиле с применением экологически чистых материалов.
На первом этаже квартиры находится просторная гостиная с зоной отдыха, кухня с выходом на лоджию, ванная комната, а также отдельная спальня с выходом на лоджию. Уровни квартиры объединены лестницей из натурального дерева.
На втором этаже находится холл с библиотекой, две спальни, санузел с душевой кабиной.
Комментарии
Куда там красивый вид открывается? На деревню со стороны элеватора и в окна напротив стоящего дома... Развлекательная инфраструктура центральной части города, нда... у нас в той части города кроме кафе и ресторанов есть какие то развлечения.... зато бомжей таааам, хоть пруд пруди (снимала в соседнем доме квартиру в середине нулевых)
вы бы еще вспомнили времена царя гороха.. в в середине нулевых
1.03.2019 08:20
- гость -
Как это нет развлечений? А элеватор?!
Вот мне интересно, при продаже "элитных" квартир всегда акцентируют внимание на суперремонте супермарматериалами и мебели в подарок. То есть чел, у которого есть деньги на эту хату будет жить в старом ремонте и древней мебели и радоваться??
Или это должен быть едва поднявшийся чел, которому едва хватило иатеки на эту хз ату , и он будет безмерно рад утилю в ней?
кокой год это объявление все висит